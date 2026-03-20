El TSJ vasco abre la puerta a un nuevo futuro para Villalcampo tras desestimar el recurso de Iberdrola

Un hito histórico en la batalla por los recursos energéticos de la provincia. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha desestimado el recurso presentado por Iberdrola contra la denegación de la prórroga de la concesión de la presa de Villalcampo.

La justicia ratifica así la resolución de la Dirección General del Agua de 2024, que ya rechazó la pretensión de la eléctrica de extender la explotación hasta los 99 años al no existir cambios sustanciales desde la primera negativa en 1972.

La sentencia refuerza las tesis de la plataforma Aqua Nostra, que junto a la Asociación Viriatos de Zamora y Terra Sostenible, ha liderado la defensa de los derechos del territorio bajo la dirección letrada de Pilar Calvo Fernando.

El colectivo ha celebrado el fallo, considerándolo un paso decisivo para que la riqueza que genera el agua de Zamora y Salamanca revierta directamente en sus vecinos y no en sedes fiscales fuera de la comunidad.

Pese al éxito judicial, el colectivo ciudadano ha cargado con dureza contra la falta de implicación de las administraciones locales y regionales.

Según denuncian, ni la Junta de Castilla y León, ni la Diputación de Zamora, ni los ayuntamientos afectados se personaron en el procedimiento judicial, a pesar de haber sido emplazados formalmente por el tribunal.

Para AQUA NOSTRA, esta "ausencia" resulta especialmente preocupante dado el impacto económico que supone que impuestos como el IVA o el IRPF derivados de la energía producida en la zona se tributen en otros territorios.

Un nuevo modelo para los Saltos del Duero

Con la vista puesta en una futura licitación, la plataforma ya ha puesto sobre la mesa un ambicioso decálogo de condiciones para garantizar un retorno justo.

Entre sus propuestas destacan la exigencia de que la futura concesionaria tenga sede social y fiscal en Zamora, el pago de 5.000 euros por megavatio instalado a los municipios afectados y el suministro de energía gratuita para los habitantes de los pueblos ribereños.

Asimismo, reclaman que se garantice un nivel mínimo del embalse al 50%, la prioridad en la contratación de mano de obra local y la reversión de propiedades expropiadas.

Entre las infraestructuras pendientes, el colectivo urge a la creación de una conexión vial entre las comarcas de Sayago y Aliste sobre la propia presa.

Esta resolución marca, según los firmantes —entre los que se encuentran Agrygalza, Zamora en Pie o UPL entre otros—, el inicio de una ofensiva para recuperar la soberanía sobre los Saltos del Duero y frenar el "expolio" energético de la provincia.