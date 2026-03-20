Fallece un hombre de 79 años en el incendio de una vivienda en Fermoselle

Un hombre de 79 años ha perdido la vida este viernes en el incendio de una vivienda situada en la localidad zamorana de Fermoselle.

El centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió una llamada informando del hallazgo del hombre, que presentaba quemaduras, en un domicilio donde se había producido un fuego.

Según fuentes de emergencias, la cocina de la casa estaba quemada y, aunque ya no había llamas, se registraba una gran cantidad de humo.

Desde la sala del 1-1-2 se dio aviso a la Guardia Civil (COS) de Zamora, a los Bomberos de la Diputación de Zamora y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó un equipo médico de la zona y una Unidad Enfermerizada de Emergencias (UEnE). Una vez en el lugar de los hechos, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del varón.