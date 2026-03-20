Más dinero para llegar al médico: la Diputación de Zamora impulsa el transporte en el medio rural

La Diputación de Zamora abrirá el próximo lunes 23 de marzo el plazo para solicitar las ayudas dirigidas a asociaciones sin ánimo de lucro destinadas a financiar el transporte social, una línea que este año incrementa su presupuesto en un 20% hasta alcanzar los 120.000 euros.

La convocatoria, publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), tiene como objetivo facilitar el acceso a tratamientos, terapias o rehabilitación a personas residentes en el medio rural que padecen enfermedades u otros trastornos de salud.

Cubriendo con ello tanto los desplazamientos de los pacientes a centros sanitarios como el acompañamiento por parte de las asociaciones.

Desde la institución provincial destacan que esta línea de subvenciones contribuye al desarrollo social, la convivencia y la integración, especialmente en las zonas rurales, donde el acceso a servicios sanitarios puede resultar más limitado.

Un total de 13 asociaciones se beneficiaron ya de estas ayudas, lo que permitió que más de 800 pacientes recibieran atención adecuada.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 14 de abril y deberá tramitarse a través de la sede electrónica de la Diputación.

Entre los gastos subvencionables se incluyen el kilometraje de usuarios y profesionales, el mantenimiento y reparación de vehículos, seguros e ITV, así como los desplazamientos en transporte público debidamente justificados.

La Diputación refuerza así su apuesta por garantizar el acceso a la atención sanitaria en el medio rural y apoyar la labor de las asociaciones que trabajan con colectivos vulnerables.