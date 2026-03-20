La arquitectura del Duero conquista Montjuïc: Zamora presume de identidad y rutas transfronterizas

Zamora ha desembarcado en la feria B-Travel de Barcelona con una apuesta clara por el turismo industrial vinculado al río Duero.

El Ayuntamiento de Zamora ha participado en una jornada profesional donde se han presentado los proyectos para promocionar las infraestructuras creadas en torno al río a ambos lados de la frontera entre Zamora y Portugal.

En este encuentro han intervenido el concejal de Turismo, Christoph Strieder, como representante del proyecto POCTEP Ingenio Duero-Douro, y Miguel Ángel García, gestor de AEICE, para detallar las claves de una iniciativa que busca activar el patrimonio industrial de la región como un nuevo motor de atracción de visitantes.

Esta propuesta articula a un total de 67 municipios españoles y 28 portugueses a lo largo del corredor fluvial, con el objetivo de conservar y poner en valor las instalaciones dedicadas a la producción de energía y el transporte que configuraron el paisaje actual del Duero.

Según ha explicado Strieder, la idea de desarrollar actividades y experiencias turísticas conjuntas con el territorio luso "ha despertado un gran interés" en el mercado turístico, donde existe un público "muy interesado" en conocer estos procesos de industrialización.

Durante estas jornadas se está reflexionando sobre cómo combinar este patrimonio histórico con otras ofertas consolidadas como la gastronomía local, el cicloturismo o el turismo activo.

Además de esta participación técnica, Zamora cuenta durante los tres días de feria con un estand propio situado junto al espacio institucional de la Junta de Castilla y León.

Desde este punto informativo se difundirá la riqueza del territorio hasta el próximo domingo, fruto de la colaboración mantenida entre el Ayuntamiento, el Patronato Provincial de Turismo y la Junta para presentar toda la oferta de la provincia de manera conjunta y coordinada en el recinto de Montjuïc.