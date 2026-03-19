1.700 plantas gratis y talleres ambientales: la Diputación de Zamora celebra la primavera de forma sostenible

El presidente y demás miembros de la Diputación de Zamora repartiendo plantas en la Plaza de Viriato. Prensa Diputación de Zamora.

El Área de Agricultura de la Diputación de Zamora, repartirá mañana viernes 20 de marzo un total de 1.700 plantas de morera, castaño híbrido resistente a la tinta y laurel, procedentes del Vivero Provincial, dentro de las actividades programadas con motivo del Día Forestal Mundial 2026, que coincide con el inicio de la primavera.

La entrega tendrá lugar a eso de las 12:30 horas en la Plaza de Viriato de la capital zamorana, con entrada libre, y con el obsequio de un ejemplar por asistente hasta agotar existencias, por orden de llegada.

La iniciativa busca fomentar la plantación de especies forestales y sensibilizar sobre los beneficios ecológicos, sociales y económicos del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Mientras que, el lunes 23 de marzo, el día del árbol se llevará a cabo una actividad de educación ambiental en la localidad de Benavente, en la que participarán unos 35 alumnos de 5º de primaria del Colegio San Vicente de Paúl.

Los escolares plantarán distintas especies de árboles y arbustos ornamentales del Vivero Provincial y participarán en un taller impartido por educadores del programa de Huertos Escolares Ecológicos y técnicos de la Diputación.

La Diputación de Zamora continúa con la promoción de la reforestación y la educación ambiental, implicando a la ciudadanía y alumnado en la conservación y el respeto por el entorno natural.