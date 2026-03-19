La Junta con la educación ambiental y la reforestación en Zamora: más de 500 escolares participarán en actividades sobre prevención de incendios

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León celebrará mañana, viernes 20 de marzo, con motivo del Día Internacional de los Bosques el reparto de más de 1.500 plantas de nueve especies distintas.

La entrega tendrá lugar a partir de las 10:00 horas a las puertas de la Delegación Territorial de Zamora, donde un camión del Servicio Territorial de Medio Ambiente distribuirá ejemplares de alcornoque, encina, roble rebollo, almendro, tejo, pino piñonero, nogal, fresno y tomillo.

La provincia de Zamora cuenta con cerca de medio millón de hectáreas de superficie forestal, aproximadamente el 50% del territorio provincial, de las cuales la mitad está arbolada.

Destacan más de 230 Montes de Utilidad Pública gestionados por la Junta, que abarcan unas 120.000 hectáreas.

La Consejería también mantiene activo el programa de educación ambiental 'Depende de todos, depende de ti', dirigido a 534 escolares de 5º y 6º de Educación Primaria de 27 centros educativos de la provincia.

Este año se desarrollarán 33 actividades en localidades como Zamora capital, Benavente, Fermoselle, Camarzana de Tera, Toro o Alcañices, con el objetivo de sensibilizar a los alumnos sobre la prevención de incendios forestales y sus efectos ambientales.