La Verónica florece de la mano de Zamora 10 y Caja Rural: "El testigo no se debía perder"

Presentación de La Verónica con Caja Rural de Zamora y la Asociación para el Desarrollo Zamora 10 y la Cofradía de Jesús Nazareno. Juanma de Saá / ICAL.

Caja Rural de Zamora y la Asociación para el Desarrollo Zamora 10 han reforzado el compromiso del comercio zamorano con la Semana Santa al conservar la tradición de costear los adornos florales de 'La Verónica', patrona del sector textil de la ciudad.

La iniciativa fue presentada junto a la Cofradía de Jesús Nazareno e incluye la financiación de los carteles que promocionan la imagen de la Virgen y su vinculación histórica con el comercio local.

La presentación se celebró en la sede central de Caja Rural de Zamora, contó con la participación de Narciso Prieto, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la entidad, quien destacó "el entronque que siempre tuvo el comercio de Zamora con la Cofradía de Jesús Nazareno" y felicitó a Zamora 10 por "haber recogido el testigo de algo que no se debía perder".

Prieto resaltó que "no estamos hablando de dinero, sino de lo que hacemos todos los días, los hechos tienen que acompañar a las palabras", recordando la implicación de generaciones anteriores de comerciantes, entre ellos su propio padre.

El presidente de Zamora 10, Alfonso Martín, señaló que esta es la tercera edición en la que la asociación contribuye a mantener la tradición, subrayando que buscan "mandar un mensaje: para ser hay que parecer y para parecer hay que estar".

Martín explicó que la acción refuerza el papel del comercio en eventos clave de la ciudad, como la madrugada del Viernes Santo, y permite apoyar tanto al empresariado como al turismo ligado a la Semana Santa.

Mientras que Miguel Ángel Santos, tesorero de la Cofradía de Jesús Nazareno, agradeció a Caja Rural y a Zamora 10 “el esfuerzo realizado” y aseguró que la Cofradía estará siempre disponible para iniciativas que beneficien a la ciudad, al comercio y a la hostelería.

"Nos encontrarán siempre a su lado", concluyó, dejando clara la colaboración entre el sector empresarial y las tradiciones religiosas de la ciudad.