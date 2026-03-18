San Vitero y su cita contra la desaparición del burro zamorano-leonés: "Es la esencia de nuestra tierra"

La localidad zamorana de San Vitero volverá a convertirse este fin de semana en el epicentro de la defensa de una de sus señas de identidad más singulares: el burro zamorano-leonés con la XXVI Exposición Monográfica y Subasta de esta raza autóctona en peligro de extinción, en una cita ya consolidada en el calendario provincial.

El evento se celebrará en el recinto ferial y coincidirá en fechas con la tradicional Romería del Bendito Cristo del Campo, del 20 al 22 de marzo.

El evento espera reunir entre 40 y 45 ejemplares de este animal, considerado uno de los símbolos del medio rural zamorano.

La feria cuenta con el respaldo de la Diputación de Zamora, la Caja Rural de Zamora y otras entidades, además del Ayuntamiento anfitrión.

Durante la presentación, el diputado de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruiz Rodríguez, destacó el valor de esta cita como "una de las ferias más emblemáticas y arraigadas de la provincia".

Además de subrayar su papel como escaparate de una raza en peligro de desaparición, pero también como motor dinamizador para la comarca de Aliste.

El representante de la Fundación Caja Rural, Narciso Prieto, por su parte, puso el acento en el valor identitario del burro zamorano-leonés, mientras que el teniente de alcalde de la localidad, Rafael Caballero, definió la feria como un “acto de resistencia cultural” que refleja “la esencia de la gente de nuestra tierra”.

Tradición, técnica y fiesta

Las actividades arrancarán el viernes con la llegada de los animales y continuarán el sábado con la valoración morfológica de los ejemplares y las jornadas técnicas, en las que se abordarán cuestiones como el uso del burro en el control de incendios mediante pastoreo o el aprovechamiento de su leche para productos lácteos y cosméticos.

Uno de los momentos más esperados será la pasarela de buches, junto con la subasta, que este año se realizará en sobre cerrado, y el Concurso Morfológico Nacional, en el que se premiarán las mejores categorías entre los ejemplares participantes.

El programa se completa con actividades festivas, música y propuestas culturales para todos los públicos.

Una raza en peligro, pero con futuro

La Asociación Nacional de Criadores del Asno Zamorano-Leonés (ASZAL) cifra en unos 1.700 los ejemplares actuales de la raza, con alrededor de 200 ganaderos implicados en su cría. De ellos, unas 600 hembras mantienen capacidad reproductiva, lo que permite sostener la continuidad de la especie, que en 2025 registró más de un centenar de nacimientos.

Además de su valor patrimonial, el burro zamorano-leonés está encontrando nuevas oportunidades a través de proyectos vinculados al aprovechamiento de su leche, la protección del ganado frente al lobo o el desarrollo de iniciativas medioambientales como el pastoreo regenerativo.

San Vitero no solo celebra una feria, sino que reafirma su compromiso con la conservación de un patrimonio genético único que forma parte de la identidad de toda la provincia.