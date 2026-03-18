La Diputación impulsa la Semana Santa con 10.000 guías y un potente vídeo promocional en Madrid: 'Zamora, escúchate'

El presidente, Javier Fáundez y el vicepresidente, Víctor López de la Parte tras el descubrimiento de la obra adquirida por la Diputación de Ricardo Flecha.

La Diputación de Zamora ha presentado la Campaña de Promoción Turística de la Semana Santa 2026 en la provincia. En un acto celebrado en las Salas Polivalentes del Teatro Ramos Carrión que arrancó con una potente carga simbólica y emocional.

Un coro masculino de música sacra abrió la cita poniendo en pie al auditorio antes de la irrupción de un barandales zamorano que anunció la llegada, en apenas doce días, de la semana grande de la ciudad.

El acto, que ha sido presentado por el director general de CYL TV, Jorge Losada, sirvió para reivindicar la singularidad de la Semana Santa zamorana, especialmente desde el punto de vista musical.

"Hábitos de raso o terciopelo hay en todas partes, pero en Zamora tenemos elementos únicos", señaló, destacando que "la música representa la esencia" de esta tradición y apelando a "ser generosos con nuestros genios" como Miguel Manzano, David Rivas o Pablo Durán.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, subrayó el carácter “ambicioso” de la campaña y defendió la necesidad de difundir una Semana Santa "única" que cuenta con celebraciones declaradas Bien de Interés Cultural como las de Zamora y Bercianos.

Sin olvidar otras localidades como Toro, Benavente o Villalpando y el conjunto de manifestaciones de la provincia, muchas de ellas menos conocidas pero igualmente valiosas.

Uno de los momentos centrales fue la mesa redonda protagonizada por el director del Coro Sacro, Pablo Durán, y el compositor David Rivas, quienes coincidieron en poner en valor la identidad propia de la música procesional zamorana.

"Somos sentimiento, buscamos emocionar y provocar algo más que hacer sonar una partitura", defendió Durán, mientras que Rivas advirtió del riesgo de "copiar lo que no encaja" y reivindicó que Zamora “no es el hermano pequeño de nadie” y debe creer más en su propio sello musical.

Tras el debate, la presentación dio un salto visual con la proyección de un vídeo promocional rodado en pleno centro de Madrid, con bandas de música zamoranas desfilando desde la Plaza de Isabel II, en una apuesta por llevar la imagen de la Semana Santa fuera de su entorno tradicional y captar nuevos visitantes.

La principal novedad de la campaña la anunció el vicepresidente primero y diputado de Turismo, Víctor López de la Parte, con la edición de 10.000 libretos turísticos dedicados a la Semana Santa de la ciudad y la provincia.

Estas publicaciones incluyen imágenes icónicas, códigos QR con acceso a vídeos de los recorridos procesionales y contenidos musicales, en una propuesta diseñada para atraer al visitante y facilitar la experiencia.

La presentación del libreto fue uno de los momentos más emotivos del acto, acompañada por una proyección audiovisual que recorría las principales cofradías, desde la Buena Muerte al son de ‘Jerusalem, Jerusalem', hasta el Santo Entierro de Bercianos de Aliste. "Una Semana Santa de paz, serenidad, fe y, por supuesto, buen tiempo", deseó López de la Parte.

El acto concluyó con la presentación de una obra recientemente adquirida por la Diputación, firmada por el escultor Ricardo Flecha en los años 80, que representa a un crucificado de gran expresividad.

La pieza, concebida como un ejercicio de búsqueda estética en la juventud del artista, generó expectación por la ambigüedad de su figura, que podría corresponder a Dimas o Gestas al encontrarse retorcido sobre un madero y rapado, pero sin embargo, la figura cuenta con una llaga en el pecho, por lo que, según las sagradas escrituras, solo podría corresponder al propio Cristo.

La Diputación continúa con su apuesta por proyectar la Semana Santa zamorana como un referente turístico, cultural y emocional, dentro y fuera de la provincia.