Revolución en el Polígono de Los Llanos: casi 1 millón de euros para calles, aceras y nueva iluminación

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora dará un nuevo impulso a la modernización del Polígono Industrial de Los Llanos con la aprobación del expediente de contratación para la renovación de aceras por un importe de 400.000 euros.

Esta actuación forma parte del último plan de inversión del concejo zamorano, que rondará el millón de euros e incluirá también el asfaltado y la mejora del alumbrado en la zona.

El proyecto contempla la intervención en varias de las principales vías del polígono, donde el deterioro provocado por el uso y el paso del tiempo ha generado problemas tanto estéticos como funcionales.

El objetivo es mejorar la accesibilidad, eliminar barreras arquitectónicas y garantizar unas condiciones adecuadas para trabajadores y empresas.

En concreto, las obras afectarán a la avenida de Zamora, en su tramo sur entre las avenidas de León y Asturias y la avenida de Los Llanos.

Los trabajos incluirán la renovación completa del pavimento mediante adoquín prefabricado, baldosa hidráulica y nuevos bordillos. Donde se adaptarán y repararán elementos como arquetas, sumideros y pozos de registro, así como tapas y marcos deteriorados o inexistentes.

El proyecto también prevé la ejecución de nuevas canalizaciones, la instalación de papeleras y la colocación de señalización tanto vertical como horizontal.

El alcalde, Francisco Guarido ha avanzado que en las próximas semanas se aprobará también el expediente para el asfaltado del polígono, con una inversión similar de 400.000 euros.

A ello se sumará la adjudicación de un contrato para la renovación de la iluminación en distintas zonas de la ciudad, también por valor de 400.000 euros, que incluirá parte del polígono.

Otros acuerdos en la Junta de Gobierno

En la misma reunión de la Junta de Gobierno Local se aprobó una subvención nominativa de 16.500 euros a la Asociación Cultural Tradición y Música Popular de Zamora, junto con un convenio para el mantenimiento y exhibición de los gigantes municipales.

También, el órgano de trabajo consistorial ha dado luz verde a la adjudicación del contrato de seguro de responsabilidad civil para entidades locales y organismos dependientes, por importe de 140.000 euros, así como a la devolución de la garantía definitiva del contrato de renovación del alumbrado exterior a LED en las márgenes del Duero.

Mientras que, en el apartado urbanístico, se han concedido diferentes licencias, entre ellas la ampliación de un centro de día para personas con autismo, la construcción de un edificio de 43 viviendas con garaje y trasteros, además de las actuaciones ordinarias de adaptación de inmuebles residenciales en distintos puntos de la ciudad del Románico.