Plan Extraordinario 2026: la Diputación invierte más de 7 millones de euros en infraestructuras y servicios

La Diputación de Zamora ha presentado hoy su Plan Extraordinario de Inversiones 2026, con una inversión superior a 7,6 millones de euros destinada a mejorar los servicios sociales y la calidad de vida, y el patrimonio de varios municipios de toda la provincia.

Así lo ha anunciado el presidente, Javier Faúndez Domínguez, acompañado por los vicepresidentes Víctor López de la Parte y Ramiro Silva Monterrubio.

El plan contará con 6.036.942 euros procedentes de remanentes de tesorería de la Diputación provincial, que se suman a los 576.243 euros ya consignados en el presupuesto de este año.

La financiación se aprobará mediante una modificación de crédito en el Pleno Ordinario de este viernes, reforzando así la capacidad inversora del equipo de gobierno y contemplando actuaciones estratégicas en carreteras, edificios y servicios básicos.

Entre las iniciativas más relevantes destaca la consignación de 1 millón de euros para la construcción del Camino del Lobo, enmarcado en el Plan de Desarrollo Socioeconómico de la Raya liderado por la Junta de Castilla y León.

Esta vía, con un presupuesto total de 6 millones de euros, pasará a formar parte de la Red Provincial de Carreteras al finalizar.

El plan incluye la construcción de tres silos de sal en los Parques de Maquinaria de Zamora, Benavente y Alta Sanabria por 239.140 euros, la travesía de Marquiz de Alba por 94.953 euros, el drenaje de cunetas en la carretera provincial de acceso a Viñas de Aliste y la tercera fase de actuaciones en el Antiguo Palacio Provincial por 251.982 euros.

También contempla la reforma del Colegio Universitario por 190.783 euros y la transformación del Colegio del Tránsito en un gran centro cultural con 1.332.250 euros, además de la compra de una turbofresadora por 45.000 euros y la mejora de cobertura de la Televisión Digital Terrestre por 500.000 euros.

Un apartado destacado son las 51 actuaciones extraordinarias en municipios de la provincia con un presupuesto de 3.060.800 euros, que se completará con aportaciones de los propios presupuestos de los diferentes ayuntamientos.

Estas ayudas permitirán financiar carreteras, depósitos de agua, velatorios, cementerios, alumbrado, eficiencia energética, edificios culturales, instalaciones deportivas, piscinas, consultorios médicos y centros cívicos.

Entre las infraestructuras más relevantes se incluyen la mejora del firme de la travesía Madrid-La Coruña en Villalpando, la construcción de un depósito de abastecimiento en El Perdigón y la mejora de accesos a empresas en el Polígono de San Cristóbal de Entreviñas.

En instalaciones funerarias destacan un velatorio municipal en Muga de Alba, la intervención en el campanario y arco del cementerio en Manzanal del Barco y la ampliación del cementerio municipal en La Bóveda de Toro.

En cuanto al alumbrado público y eficiencia energética se realizarán mejoras en Quintanilla del Monte, Torregamones y Uña de Quintana, mientras que en edificios municipales y sociales se ejecutarán actuaciones en centros multiusos, casas consistoriales, naves y locales cívicos en más de veinte municipios.

El Plan Extraordinario incluye ayudas a la Banda de Música de Zamora para participar en las Olimpiadas de la Música en Holanda por 15.000 euros y al Colegio de Médicos de Zamora con 20.000 euros para un proyecto piloto en el medio rural.

La modificación presupuestaria también contempla fondos para el Patronato de Turismo, Patrimonio, adquisición de obras de arte, Plan Montel y Elpex, personal y logística vinculados al mismo.

El presidente, Javier Faúndez subrayó que este Plan refleja el compromiso de la Diputación con la modernización del medio rural, la mejora de servicios básicos y la cohesión social, cultural y deportiva de toda la provincia.