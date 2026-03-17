Cruces más seguros y accesibles: Zamora refuerza la movilidad peatonal con nuevos pasos en calles clave

El Ayuntamiento de Zamora ha finalizado las obras de creación de seis nuevos pasos de peatones en distintos puntos de la ciudad, una actuación que responde a demandas vecinales y que busca mejorar la movilidad y la accesibilidad en varios barrios.

Los nuevos cruces se han habilitado en zonas como La Salud, La Hiniesta, San Blas, Barriada de Asturias, Juan Sebastián Elcano y la Ronda de la Feria, donde existía una necesidad detectada por los propios vecinos para facilitar desplazamientos a pie más seguros y ordenados.

La intervención ha servido para regularizar pasos que ya se realizaban de manera habitual sin señalización, aumentando así la seguridad tanto de peatones como de conductores.

También se ha reducido la distancia entre pasos en vías largas como San Blas o la Ronda de la Feria, donde hasta ahora los cruces resultaban demasiado espaciados.

Actuaciones técnicas sencillas con un impacto directo en la vida cotidiana con recorridos más cómodos, accesibles y seguros en el entorno urbano.

Este tipo de intervenciones continuará a lo largo del año, con nuevas actuaciones centradas en la mejora de pasos ya existentes, la creación de nuevos cruces y la ejecución de rebajes para facilitar la accesibilidad.

Estas mejoras se enmarcan en el nuevo contrato de mantenimiento de pavimentos, dotado con dos millones de euros y una duración de dos años, que ha permitido aumentando el número de cuadrillas y agilizar la respuesta a las necesidades detectadas en la ciudad.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento refuerza su apuesta por un callejero más accesible, seguro y adaptado a las necesidades reales de los vecinos.