Buscan a un hombre de 84 años desaparecido en Limianos de Sanabria

La Guardia Civil busca desde este martes a un hombre de 84 años, Ángel F.R., desaparecido en el municipio zamorano de Limianos de Sanabria. El Puesto de Puebla de Sanabria ha recibido una llamada de sus hijos a las 00:10 horas informando de su desaparición.

Según informaban en la llamada, le han echado en falta sobre las 20:00 horas de este lunes, cuando han regresado del trabajo. Lo dejaron en casa sobre las 17:00 horas, y a la vuelta del trabajo ya no se encontraba en la vivienda.

El hombre desaparecido lleva pantalones vaqueros azules, jersey negro y botas de montaña, es canoso, mide 1,60 metros, va encorvado y suele salir a pasear por el pueblo, ya que tiene dificultad de movimientos y deterioro cognitivo.

Dispositivo de búsqueda del hombre en Limianos de Sanabria

No tiene móvil ni vehículo, ni documentación, desconociendo si se ha llevado su medicación.

En el mismo momento de la comunicación de la desaparición, se montó un operativo de búsqueda dirigido y coordinado por el capitán jefe de la compañía de Puebla de Sanabria, y se ha iniciado el dispositivo de búsqueda de persona desaparecida.

Por parte de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora se han enviado a la zona varias patrullas de Seguridad Ciudadana y al Equipo Pegaso, la Oficina de Atención a la Ciudadanía, el helicóptero del Servicio Aéreo Dependiente de Castilla y León y el Grupo Cinológico.