Diez años al compás del flamenco y de las palmas: Morales del Vino y Pontejos celebran su fiesta con más arte

El próximo sábado, entre Pontejos y Morales del Vino, el flamenco volverá a ser el protagonista. Y lo hará, como siempre, con mucho arte.

Hay que prepararse para el sonido de las palmas, los vasos de rebujito y el bullicio de decenas de personas caminando juntas para llenar los caminos entre Pontejos y Morales del Vino el próximo 21 de marzo.

Ese día ambas localidades celebrarán el X Aniversario del Camino Flamenco, una cita que, con el paso de los años, ha pasado de ser una iniciativa festiva entre amigos a convertirse en uno de los encuentros populares más singulares de la zona.

La propuesta tiene de todo con música, paseo, comida compartida y muchas horas de convivencia.

Un formato que, década tras década, ha conseguido reunir a vecinos y visitantes en torno al arte flamenco y al espíritu de celebración colectiva.

La jornada comenzará temprano, entre las 9:00 y las 10:00 horas, en Pontejos, donde los asistentes recogerán sus pulseras para participar en el evento.

Como primera bienvenida, la organización ofrecerá café, chupito y pastas, un gesto que sirve para ir calentando motores antes del inicio del recorrido.

A las 10:00 horas arrancará el ya tradicional paseo flamenco hasta Morales del Vino. No se trata de una simple caminata.

Durante el trayecto, la música y el ambiente festivo acompañan a los participantes, que avanzan entre charlas, palmas y canciones improvisadas. A mitad de camino, el rebujito y la limonada ayudan a mantener el ritmo de una comitiva que cada año suma más participantes.

Este paseo, que une simbólicamente ambos pueblos, se ha convertido en el corazón del evento.

Al llegar a Morales del Vino, la actividad continuará con el almuerzo flamenco a las 12:00 horas, que contará con la actuación del grupo Los Parrabaos, encargados de poner la banda sonora a la mañana.

Tras el ambiente musical del mediodía, la celebración regresará a Pontejos, donde a las 15:00 horas se celebrará la comida popular. Este es uno de los momentos más esperados del día, cuando participantes, vecinos y visitantes se sientan juntos para compartir mesa, anécdotas y el ambiente festivo que caracteriza al Camino Flamenco.

Un “tardeo con arte”

Lejos de terminar ahí, la fiesta continuará por la tarde con el “Tardeo con Arte”, una propuesta musical con entrada gratuita que llenará Pontejos de actuaciones hasta la madrugada.

El programa incluye:

17:00 horas: actuación de Ismael “El Nano”

19:00 horas: concierto de Los Lunares

21:00 horas: actuaciones de Depake y Santiborja

00:00 horas: sesión musical con DJ Gonmarrr

Una programación pensada para mantener el ambiente festivo durante toda la tarde y la noche.

Una fiesta también para las familias

La organización ha querido ampliar su carácter familiar con hinchables para los más pequeños y el sorteo de varios lotes de Selección Gourmet, iniciativas que completan una jornada pensada para todas las edades.

El donativo para participar en el evento es de 15 euros por persona, mientras que los niños hasta 10 años podrán asistir gratuitamente. En caso de adquirir la entrada en taquilla el mismo día del evento, el precio será de 35 euros.

Las entradas anticipadas pueden comprarse en Bar CEIS y Kiosco Caprichos, ambos en Morales del Vino. La organización ha recordado que la venta anticipada finaliza hoy, 17 de marzo.

Para más información, los interesados pueden contactar en el teléfono 629 473 943