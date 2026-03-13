La sopa de ajo toma la Plaza Mayor de Zamora en una jornada solidaria por la lucha contra el cáncer. Ayuntamiento de Zamora.

La Plaza Mayor de Zamora se convertirá el próximo sábado, 21 de marzo en el escenario de una jornada gastronómica solidaria con la sopa de ajo como protagonista, y no, no es que la madrugada del Viernes Santo se adelante unas semanas.

Bajo el título 'Sabores Solidarios', la iniciativa pretende recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer mediante la venta de raciones de este plato tradicional.

La actividad se celebrará entre las 12:00 y las 15:00 horas y está previsto repartir alrededor de 500 raciones a un precio de cinco euros cada una.

La propuesta coincide con el inicio de la primavera y sirve también como antesala gastronómica a la Semana Santa, poniendo en valor uno de los platos más representativos de la cocina zamorana elaborado con productos tan tradicionales como el pan y el ajo.

Durante la jornada, además de degustar la sopa de ajo, los asistentes podrán disfrutar de la actuación musical de Eva Ares y Adrián Lorenzo, que amenizarán el ambiente en pleno centro de la ciudad.

El concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento, David Gago, destacó durante la presentación que esta iniciativa permite “disfrutar de dos productos tradicionales de Zamora con una causa solidaria y, además, dinamizar el centro de la ciudad”.

En el acto también participaron el vicepresidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Zamora, Vicente Gómez, y Laura Huertos, de la Fundación Caja Rural de Zamora, quienes animaron a los ciudadanos a participar en esta jornada solidaria destinada a apoyar el trabajo de la entidad en investigación y atención a pacientes y familiares.

La actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, la Fundación Caja Rural de Zamora, Panfest, Panadería El Viso, Fruterías El Cid y Casa Aurelia, entidades que se han sumado a esta propuesta solidaria que busca unir gastronomía y compromiso social.