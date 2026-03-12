Zamora busca multiplicar la promoción turística con un encuentro entre profesionales del sector de la provincia

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Cristoph Strieder conversando durante un evento turístico.

Representantes de las Oficinas de Turismo y Casas del Parque de varios municipios de la provincia de Zamora se reunieron esta semana en una jornada de trabajo organizada por la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Zamora.

El encuentro tuvo como objetivo mejorar el intercambio de información entre los distintos entes de información turística de la provincia y reforzar la promoción de eventos culturales que atraigan turismo sostenible.

Los responsables turísticos visitaron la exposición 'Esperanza', la XXVIII edición de Las Edades del Hombre, que se está celebrando en Zamora y se mantiene abierta con una extensión durante los próximos meses.

La concejalía de Turismo busca incrementar la difusión de esta exposición entre los habitantes de la provincia y entre los visitantes que llegan a los distintos municipios.

Cristoph Strieder, responsable de Turismo de Zamora, destacó la importancia de trasladar a los responsables de las Oficinas de Turismo y Casas del Parque toda la información sobre la muestra para potenciar el alcance en estas últimas semanas de exhibición.

En total fueron diecisiete los profesionales del turismo que participaron, procedentes de Zamora capital, del Ayuntamiento y de la Junta de Castilla y León, así como los responsables de Toro, Benavente, Puebla y Fermoselle.

Strieder calificó la jornada como "muy positiva", ya que es la primera vez que se realiza un encuentro de este tipo para coordinar esfuerzos en la promoción turística de la provincia y "aunar esfuerzos".