Zamora busca impulsar su comercio y gastronomía con el 'Fromago Commerce and Bar Fest'

Zamora volverá a llenar sus calles de comercio y gastronomía el próximo mes de septiembre con la celebración de la II edición del Fromago Commerce and Bar Fest.

La iniciativa está organizada por Zamora10 y Azehos y cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento, la Diputación provincial, Fundación Caja Rural de Zamora y la Fundación Eilza.

Tras la buena acogida del pasado año, los organizadores invitan de nuevo a comercios y establecimientos hosteleros a participar en esta nueva edición.

La intención del proyecto es aprovechar la afluencia de visitantes durante Fromago y dar visibilidad a la calidad y diversidad de la oferta comercial y gastronómica zamorana.

'Fromago Commerce and Bar Fest' se pretende consolidar como una herramienta de dinamización económica que trasciende el propio evento ferial, extendiendo sus beneficios al conjunto del tejido empresarial de la ciudad.

En las próximas semanas se irán anunciando novedades y nuevas acciones para la campaña, que busca reforzar la actividad económica local y convertir la ciudad en un escaparate comercial y gastronómico durante la celebración de Fromago.