Imagen de la edición de 2025 en el Teatro Ramos Carrión de Zamora. M. M. Requena. Meta.

Trajes populares, pasarelas y artesanía: Zamora acoge el VI Festival Internacional de Indumentaria Tradicional

Bajo el título 'Collectio - Indufest', el festival ofrecerá un amplio programa de actividades en torno a la indumentaria tradicional, las artesanías textiles y los oficios vinculados a su origen y conservación como parte del patrimonio cultural.

Zamora volverá a convertirse esta primavera en punto de encuentro para los amantes de la tradición textil con la celebración del Festival Internacional de Indumentaria Tradicional 'Collectio - Indufest', que se desarrollará del 27 de abril al 10 de mayo.

La iniciativa, que alcanza su sexta edición, está promovida por la Diputación de Zamora y organizada por la La Morana, con la colaboración del Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Zamora, la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León y la Fundación Científica Caja Rural de Zamora, entre otras entidades culturales.

El programa completo será presentado en los próximos días, aunque ya se ha adelantado que incluirá exposiciones, pasarelas, espectáculos, talleres y un Foro de Artesanos de España y Portugal.

En esta edición participarán coleccionistas, etnógrafos, conservadores, investigadores y aficionados a la tradición textil, con propuestas llegadas de diferentes puntos de España como Murcia, Salamanca, Huelva, León, Toledo, A Coruña, Soria, Granada, Navarra y Zamora.

Y los países invitados Macedonia del Norte y Croacia.

Los principales escenarios del festival volverán a ser el Teatro Ramos Carrión, el Museo Etnográfico de Castilla y León y la Plaza de Viriato, que se consolidan como espacios de encuentro para la difusión de la etnografía y la moda popular.

La organización prevé la participación directa de cerca de 400 personas y una asistencia similar a la del pasado año, cuando el festival rozó los 10.000 visitantes.

El lema 'Collectio', hace referencia al concepto de colección y pretende poner el foco en la importancia del coleccionismo, tanto público como privado, en la preservación y difusión del patrimonio material e inmaterial vinculado al vestir tradicional.

Con esto se busca abrir un diálogo entre ese legado cultural y su proyección actual en la moda y la artesanía contemporáneas.

El festival reforzará este año su dimensión editorial y multimedia con el lanzamiento del portal web indufest.com, que servirá como espacio de consulta y difusión de los contenidos generados en cada actividad del evento.  