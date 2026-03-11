Zamora invita a reflexionar sobre historia y clases sociales: Arranca el ciclo primaveral de 'Historias en los márgenes'

Imagen del Museo Etnográfico de Castilla y León en Zamora. Museo Etnográfico de Castilla y León.

El ciclo 'Historias en los márgenes' arranca este viernes en Zamora con una mesa de debate que invita a reflexionar sobre la historia y los estigmas de las clases sociales.

La edición de primavera de 2026, bajo el título 'Clase(s) en los márgenes', incluye tres actividades abiertas al público que se desarrollarán el 13 de marzo, el 10 de abril y el 8 de mayo, combinando historia, cultura y crítica social.

La primera sesión tendrá lugar en el Museo Etnográfico a las 20.00 horas y consistirá en una mesa de debate titulada 'Clases, conflictos y estigmas a lo largo de la historia', en la que participarán tres integrantes del equipo de Historias en los Márgenes.

Elena Muñoz hablará sobre la 'pobreza radical y la rebeldía en el siglo XV', analizando la herejía política de Alfonso de Mella en Zamora como antecedente de la lucha de clases.

Julen Ibarburu Antón abordará 'el tatuaje como estigma de clase en las primeras décadas del siglo XX', mostrando cómo se convirtió en una marca criminal que afectaba especialmente a las clases populares.

Miguel Fernández Turuelo examinará la "represión de clase durante la dictadura franquista", explorando cómo la pobreza influía en la persecución de la comunidad LGTBQ+, en contraste con los sectores acomodados.

La segunda actividad se celebrará el 10 de abril en el Centro Cultural La Alhóndiga, con la conferencia de Rubén Vega, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Oviedo, titulada "Nun llores, lucha: memorias culturales del pasado obrero".

Vega abordará el proceso de desindustrialización y cómo los creadores culturales han convertido el legado industrial en un recurso creativo, aportando nuevas miradas sobre el pasado y el futuro de estas comunidades.

El ciclo concluirá el 8 de mayo, también en La Alhóndiga, con el poeta y filósofo Alberto Santamaría, catedrático de Estética en la Universidad de Salamanca.

Su charla "¿Qué fue (es) el punk? Clase social y cultura desde una perspectiva histórica" explorará los movimientos culturales surgidos tras la crisis de la posguerra y cómo la narrativa neoliberal ha contado las derrotas culturales de las clases populares.

"Historias en los márgenes" nació en Zamora en 2023 de la mano de cuatro jóvenes historiadoras y se ha consolidado como un espacio de divulgación y reflexión sobre la historia social, acercando al público los trabajos de investigadores de diversas áreas humanísticas.