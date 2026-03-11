Así es el popular merendero del Paseo de Los Tres Árboles: Zamora abre sus puertas a los interesados antes de la subasta

El Ayuntamiento de Zamora ha organizado una visita abierta para las personas interesadas en gestionar el merendero del Paseo de Los Tres Árboles, dentro del proceso de licitación puesto en marcha para adjudicar la explotación de este espacio municipal.

La visita tendrá lugar el próximo viernes 13 de marzo a las 13.00 horas en las propias instalaciones del merendero, situadas junto al Puente Nuevo de Zamora.

El objetivo es que los posibles licitadores puedan conocer de primera mano el estado del edificio y las condiciones del espacio antes de presentar sus ofertas.

La licitación para la gestión del merendero fue publicada el pasado 2 de marzo en el Boletín Oficial de la Provincia, y desde entonces el Consistorio ha recibido diversas solicitudes de interesados que querían visitar previamente las instalaciones para valorar su participación en el proceso.

El contrato contempla un periodo inicial de concesión de 10 años, con posibilidad de prórroga expresa por otros diez más, en periodos sucesivos de cinco años. El tipo mínimo de licitación anual se ha fijado en 7.765,56 euros (sin IVA).

La adjudicación se realizará mediante subasta pública, siendo el precio ofertado el único criterio de selección, que en todo caso deberá ser igual o superior al mínimo establecido.

Un espacio junto al Duero

El bar-merendero del Paseo de Los Tres Árboles es una edificación de una sola planta construida en madera de pino de Soria, con 81 metros cuadrados de superficie interior y un porche de 105 metros cuadrados.

La concesión incluye además una zona exterior de 150 metros cuadrados destinada a terraza de verano, en un enclave muy frecuentado por vecinos y visitantes junto al río Duero y uno de los espacios de ocio más populares de la ciudad.

Las personas interesadas en participar en el proceso pueden consultar las bases de la concesión en las oficinas municipales del Servicio de Patrimonio, situadas en la calle Santa Ana, o a través de la página web del Ayuntamiento de Zamora.