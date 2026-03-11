Ya es oficial: adjudicadas las obras para el nuevo puente sobre el río Tuela y la variante de Hermisende en Zamora

Plano del lugar en el que se van a acometer las obras. Imagen: Diputación de Zamora.

La Diputación de Zamora ha adjudicado las obras para la construcción del nuevo puente sobre el río Tuela y la variante de la carretera ZA-L-2698, en el término municipal de Hermisende, a la empresa Estructuras Técnicas y Servicios de Rehabilitación, S.L.

El contrato ha sido adjudicado mediante procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria por un importe total de 1.513.109,13 euros, de los que 1.250.503,41 euros corresponden a la base imponible y 262.605,72 euros al IVA (21 %).

El presupuesto de licitación del contrato ascendía a 1.276.024,47 euros de base imponible, con 267.965,14 euros de IVA (21 %), lo que suponía un importe total de 1.543.989,61 euros.

La adjudicación se ha realizado con una baja aproximada del 2 % respecto al presupuesto base de licitación.

Se trata de una actuación estratégica para la mejora de la red viaria provincial, incluida en el Plan Extraordinario de Inversiones 2025-2027 de la Diputación de Zamora.

El proyecto contempla la construcción de una variante de 478,5 metros de longitud, que permitirá desviar el tráfico del trazado urbano actual, mejorando de forma notable la fluidez del tráfico y la seguridad vial en el núcleo de Hermisende.

Asimismo, incluye la ejecución de un nuevo puente sobre el río Tuela, con una longitud total de 72 metros, distribuida en tres vanos -dos laterales de 22 metros y uno central de 36 metros.

El viaducto contará con dos carriles de 3 metros de anchura, arcenes de 0,5 metros y una acera de 1 metro, alcanzando una anchura total de 10,7 metros. La nueva estructura se construirá aguas arriba del puente actual, integrándose en el entorno y cumpliendo todos los requisitos técnicos, de seguridad y medioambientales exigidos.

Conservación del puente histórico

El nuevo puente permitirá dar solución a los problemas de circulación que genera el actual puente histórico del siglo XVIII, construido en 1774 con sillares de granito y con una anchura de apenas 2,40 metros, que impide el cruce de vehículos y presenta importantes limitaciones de visibilidad debido a su trazado en "lomo de asno".

Este puente, catalogado como patrimonio cultural de Castilla y León, será conservado y destinado a uso peatonal, integrándose como recurso turístico y patrimonial del municipio.

Ejecución de las obras

El plazo de ejecución de las obras es de diez meses tras la firma del contrato y el acta de replanteo.

Con esta adjudicación, la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Hermisende dan un paso decisivo para mejorar la conectividad con Portugal, modernizar infraestructuras clave, garantizar la seguridad del tráfico y preservar el valor histórico y cultural del municipio, en una intervención que aúna desarrollo, funcionalidad y respeto al patrimonio.