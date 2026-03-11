Martínez pasa la pelota del proyecto crucial de Monte la Reina a la Junta en Toro: “Puede traer a 1.400 familias”

Carlos Martínez, candidato del PSOE a la presidencia de la Junta, en Toro. Fotografía: PSOE Castilla y León.

El secretario general del PSOE en Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez ha vuelto a ensalzar un proyecto que es crucial para Toro como el del acuartelamiento de Monte la Reina. Precisamente lo ha hecho en su paso por la localidad zamorana.

Además, ha asegurado que lo que Toro y Castilla y León “necesita” es que “se vaya Mañueco” como ha afirmado en su visita donde ha comenzado su intervención trasladando el pésame por el trágico suceso de esta noche en Miranda de Ebro, donde han muerto tres personas.

“Lo que necesita Toro y Castilla y León es que Mañueco se quede definitivamente en su cómoda posición para abrir un espacio de futuro en la Comunidad”, ha remarcado Martínez, quien ha criticado a Mañueco por no ser consciente de la envergadura de un proyecto como el de Monte la Reina.

Se trata de una iniciativa que “puede traer a la zona a 1.400 familias, lo que supone un necesario refuerzo de los servicios públicos”.

Por lo tanto, ha vuelto a insistir en que la Comunidad necesita un gobierno que esté a la altura, algo que, a su juicio, volvió a demostrar en el debate electoral de ayer con su “desidia e insolencia”.

Por eso, el próximo lunes, ha augurado, un nuevo gobierno tomará las riendas de las necesidades “ciertas y reales” de Castilla y León para, entre otras cosas, impulsar el proyecto de Monte la Reina.