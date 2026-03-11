Manuel Avilés, funcionario de prisiones durante 40 años y escritor: "ETA fue derrotada por el cambio en Europa"

Durante cuatro décadas, Manuel Avilés vivió desde dentro algunos de los capítulos más delicados de la historia reciente de España.

Funcionario del sistema penitenciario durante 40 años, su carrera estuvo estrechamente ligada a la gestión de presos de ETA en los años de mayor actividad de la banda terrorista.

Su nombre está asociado a una etapa clave en la política penitenciaria española. Avilés fue una de las personas de confianza del exministro del Interior Antonio Asunción, con quien trabajó estrechamente durante los años noventa en plena lucha contra el terrorismo.

Aquella etapa estuvo marcada por decisiones complejas, amenazas constantes y una intensa actividad dentro de las cárceles españolas.

Ahora, ya jubilado, Avilés ha cambiado los despachos y los expedientes penitenciarios por la literatura. Acaba de presentar su libro 'Cuarenta años de cárcel', una obra en la que repasa la evolución de España desde los años cincuenta hasta la actualidad a través de su experiencia personal: desde su infancia en la Andalucía rural hasta su papel en la lucha contra el terrorismo.

En conversación con EL ESPAÑOL de Castilla y León, el escritor reflexiona sobre la historia reciente de España, la realidad del terrorismo y los cambios que ha vivido el país en las últimas décadas.

"Durante años me dediqué exclusivamente a trabajar contra ETA"

Pregunta:- Usted vivió desde dentro algunos de los momentos más duros de la lucha contra ETA. ¿Cómo empezó aquella etapa?

Respuesta:- Durante años me dediqué prácticamente en exclusiva a ese asunto. En 1990 yo era subdirector en el sistema penitenciario y el ministro Antonio Asunción me nombró director de la cárcel de Nanclares de la Oca, en Álava.

Allí empezó todo. Me entregué completamente a la tarea de dirigir la prisión en un momento muy complicado, con muchos presos de ETA y con una situación muy tensa dentro y fuera de las cárceles.

"Las cintas de Nanclares demostraron que ETA no era una organización sin fisuras"

P.- Se habla mucho de la llamada 'vía Nanclares'. ¿Cómo surgió?

R.- Aquello empezó con unas grabaciones dentro de la prisión en las que dos miembros de ETA criticaban atentados que se habían producido aquella semana.

En aquellos años ETA mataba prácticamente cada día. Lo importante de esas grabaciones fue que demostraron algo que la banda siempre había negado: que dentro de la organización había discrepancias.

Manuel Avilés. Cedida.

ETA siempre intentó proyectar la imagen de una organización absolutamente cohesionada, sin divisiones internas. Y aquellas cintas demostraron que eso no era cierto. Aquello tuvo un impacto enorme.

P.- Aquella situación también tuvo consecuencias personales.

R.- Sí, claro. A partir de ese momento me convertí en un objetivo prioritario para la banda. Llegué a tener más escolta que un ministro. Yo siempre digo que no soy ningún héroe, soy simplemente un funcionario que cumplía con su trabajo. Pero durante mucho tiempo viví con protección constante porque la amenaza era real.

"He entrevistado a centenares de terroristas en cárceles de toda España"

P.- Después continuó trabajando con presos de ETA.

R.- Sí. Durante años estuve destinado en el Ministerio y recorrí prácticamente todas las cárceles de España entrevistando a presos de ETA. Mi trabajo consistía en hablar con ellos y elaborar informes penitenciarios que se incorporaban a sus expedientes.

A lo largo de mi vida habré entrevistado a varios centenares de terroristas.

P.- Existe el tópico de que muchos miembros de ETA tenían poca formación o estaban muy manipulados.

R.- No se puede generalizar. Yo he visto de todo. He entrevistado a gente absolutamente idiota y también a personas muy inteligentes. Algunos tenían una formación ideológica muy sólida, aunque sus ideas fueran completamente equivocadas.

El terrorismo no es un fenómeno simple. Es mucho más complejo de lo que muchas veces se cuenta.

"ETA dejó las armas porque sabía que su proyecto era inviable"

P.-¿Por qué cree que ETA terminó desapareciendo?

R.- Porque llegó un momento en el que se dieron cuenta de que su proyecto no tenía futuro. El contexto internacional cambió, Francia dejó de ser su refugio, perdieron apoyo exterior y la presión policial y judicial era cada vez mayor.

ETA fue derrotada por muchas cosas: por la Policía, la Guardia Civil, los jueces, las prisiones y también por la sociedad española en general.

P.- En su nuevo libro también reflexiona sobre la evolución del país.

R.- Sí. El libro es una revisión de la historia de España desde los años cincuenta hasta hoy. Yo nací en 1955 y viví la España rural, pobre y con muchas carencias de la posguerra.

Si comparas aquel país con el de hoy, el cambio es impresionante. Las infraestructuras, la sanidad, la educación, el acceso a la universidad… Todo eso ha evolucionado muchísimo.

"Escribo porque me gusta contar lo que he vivido"

P.- ¿Qué encontrará el lector en Cuarenta años de cárcel?

R.- Encontrará una visión de la historia reciente de España desde la experiencia de alguien que ha vivido muchas cosas desde dentro. Yo no escribo para hacer dinero ni para vender muchos libros. Escribo porque me gusta y porque creo que hay cosas que merece la pena contar.