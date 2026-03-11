La Diputación de Zamora destina más de 1,5 millones de euros para caminos rurales, deporte y desarrollo económico

La Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora ha aprobado diferentes convocatorias de subvenciones y actuaciones de gestión que movilizan más de 1,5 millones de euros para apoyar a entidades locales, clubes deportivos y fomentar el desarrollo económico en la provincia.

Entre los acuerdos destacan dos convocatorias para la conservación y mantenimiento de caminos rurales, con un presupuesto total de 1.014.000 euros, 253.000 más que en la convocatoria anterior. Con estas ayudas, cada localidad pasará de recibir 1.500 euros en 2025 a 2.000 euros en 2026.

La primera convocatoria, dotada con 910.000 euros, está dirigida a municipios mancomunados, que podrán destinar los fondos al mantenimiento de caminos con su personal y maquinaria o contratando servicios externos.

La segunda, con 104.000 euros, beneficiará a municipios no mancomunados que prestan directamente este servicio. Ambas ayudas se publicarán la próxima semana en el Boletín Oficial de la Provincia y los municipios tendrán 15 días hábiles para solicitarlas telemáticamente.

Ayudas para clubes deportivos

La Junta de Gobierno también aprobó la convocatoria de subvenciones para clubes deportivos federados de la provincia, con un presupuesto de 234.000 euros, destinadas a apoyar la participación en competiciones oficiales durante la temporada 2025-2026.

Estas ayudas beneficiarán a unos 120 clubes sin ánimo de lucro y se valorarán según criterios como nivel de competición, número de especialidades, socios, colaboración con otras entidades y promoción de la igualdad y la inclusión.

En el ámbito de lo social, se destinarán 120.000 euros a transporte para personas del medio rural que necesiten desplazarse para recibir tratamientos o terapias, cubriendo gastos de kilometraje, mantenimiento de vehículos, seguros y transporte público.

La Diputación también aprobó la adjudicación del equipamiento del espacio de coworking en Porto de Sanabria, por 22.265 euros, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Sanabria, y la venta de una parcela en el Polígono Industrial El Genjagal, en Bermillo de Sayago, por algo más de 20.000 euros, a la empresa Vos Taurus Primigenius de la Raza Sayaguesa, para impulsar la conservación de esta raza autóctona.

En materia de tecnología para la administración, se adjudicó el suministro de 120 equipos informáticos de sobremesa para la Diputación, por 98.959,61 euros, a la empresa SIL TheHPSHOP SL, con formalización en un plazo máximo de 15 días hábiles.

El presidente Javier Faúndez informó sobre la evolución de los problemas de turbidez del agua, que persisten únicamente en Palacios del Pan. En San Pedro de la Nave-Almendra ya se han solucionado y en Fermoselle y Villalcampo se resolverán en los próximos días.

La solución definitiva incluye la modernización de las potabilizadoras, financiada al 90% por la Diputación y al 10% por los ayuntamientos, con la colaboración de Iberdrola.