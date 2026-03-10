Un 'supermercado' contra la violencia de género: la original exposición de alumnos en Zamora

La sala de exposiciones de La Alhóndiga acoge hasta el próximo 20 de marzo la muestra '¿Sin Solución?', una exposición en la que el alumnado de los ciclos de FP de Imagen y Sonido del IES La Vaguada ofrece su particular mirada sobre la igualdad y la violencia de género a través de la fotografía y el lenguaje audiovisual.

La exposición reúne dos series fotográficas y tres cortometrajes en los que los estudiantes abordan, desde una perspectiva crítica y con toques de humor, diferentes situaciones relacionadas con la desigualdad y la violencia de género en la sociedad actual.

La iniciativa se enmarca dentro del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Zamora y el instituto zamorano.

La muestra se divide en dos partes diferentes.

Cartel de la Exposición ¿Sin solución? Ayuntamiento de Zamora.

La primera recrea un original 'supermercado' en el que se promocionan productos que servirían como supuesta defensa para las víctimas de violencia de género, una propuesta que invita al espectador a reflexionar sobre la necesidad de soluciones reales frente a esta problemática.

La segunda parte presenta una serie de fotografías de hombres realizando tareas domésticas cotidianas, con el objetivo de cuestionar la idea de que estas acciones deban considerarse algo excepcional o digno de elogio, subrayando así la importancia de la corresponsabilidad en la vida diaria.

Cortometrajes con humor y reflexión

La exposición se completa con tres cortometrajes elaborados por el alumnado: Superhombre, Silencio cómplice y Teletienda promocional. Estas piezas audiovisuales combinan crítica social y humor para abordar diferentes dimensiones de la desigualdad y promover la reflexión entre el público.

Tanto las fotografías como los cortos han sido diseñados para ser accesibles a personas con discapacidad, ampliando así el alcance de la iniciativa.

La muestra alcanza en 2026 su decimosexta edición, consolidándose como una de las iniciativas educativas y culturales más longevas en la ciudad.

Desde el Ayuntamiento se busca ampliar su recorrido para que pueda exhibirse en otros centros educativos e instituciones de la ciudad y provincia.