CCOO convoca una concentración en Zamora contra el cierre de la residencia de Los Tres Árboles: "Debe continuar como hasta ahora"

El sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) ha convocado este miércoles, 11 de marzo una manifestación en Zamora para expresar su desacuerdo con el cierre de la residencia Los Tres Árboles y exigir que siga con su actividad y gestión pública, en contra de la privatización planteada hace semanas.

La manifestación comenzará a las 11:00 horas en la Plaza de La Marina, frente a la sede de la Junta de Castilla y León, gestora de la residencia en la actualidad.

Desde el sindicato han invitado a trabajadores, familiares y ciudadanos a unirse a la protesta para apoyar la continuidad del servicio y mostrar su oposición a la posible privatización.

CCOO argumenta que la residencia debe permanecer activa bajo las condiciones actuales para asegurar la atención a los usuarios, tarifas acordes a la 'renta per capita' de la provincia y la estabilidad laboral de los trabajadores.