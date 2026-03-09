La zamorana Silvia Vela entra en el Top 10 de mejores nadadoras máster de España

La nadadora zamorana Silvia Vela García firmó una destacada actuación este fin de semana en el IX Campeonato de España Open de Fondo Máster de Natación, celebrado en las instalaciones del Club Natación Metropole, donde logró situarse entre las diez mejores del país en las dos pruebas en las que participó.

La cita nacional de natación máster reunió a algunos de los mejores especialistas del fondo en una competición exigente tanto por el nivel de los participantes como por la dureza de las pruebas.

La deportista zamorana demostró un gran estado de forma y una notable progresión al rebajar de manera significativa sus marcas personales.

Octava en el 3000 con una gran mejora

Uno de los resultados más destacados llegó en la prueba de 3.000 metros libres, la distancia más exigente del campeonato.

Vela finalizó en octava posición con un tiempo de 52:51.61, rebajando su anterior marca personal en 1 minuto y 50 segundos, una mejora especialmente relevante en pruebas de fondo.

La nadadora volvió a situarse entre las mejores en los 800 metros libres, donde logró la décima posición nacional con un registro de 13:10.44. En esta prueba también consiguió mejorar su mejor tiempo previo, reduciéndolo en 18 segundos.

Los resultados logrados en Las Palmas de Gran Canaria confirman la progresión de Silvia Vela en la natación de fondo dentro de la categoría máster.

Su capacidad para competir al máximo nivel en un campeonato 'Open' y las importantes rebajas en sus tiempos personales reflejan el buen momento de forma de la deportista y la solidez del trabajo realizado durante la temporada.