Los Premios Memoria escolar rural, los mejores relatos de vida de alumnos y docentes de España y Portugal

El Ayuntamiento de Fonfría, en colaboración con el Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, ha convocado la III edición del Premio Memoria Escolar Rural.

Este certamen, que cuenta con el respaldo de la Diputación de Zamora y UNED Zamora, busca recuperar y poner en valor los testimonios de quienes fueron escolares o docentes en el mundo rural de España y Portugal.

El objetivo principal es estimular la escritura de vivencias educativas para conservar un patrimonio inmaterial que ha sufrido profundas transformaciones culturales y materiales a lo largo del último siglo.

De forma específica, el premio pretende valorar el impacto de la Enciclopedia Álvarez y la obra pedagógica de su autor, Antonio Álvarez Pérez, cuyo museo en la localidad de Ceadea está estrechamente vinculado a esta iniciativa.

No se trata de un concurso literario al uso, sino de un certamen de relatos de vida. El jurado premiará la originalidad y la representatividad de las experiencias biográficas por encima de la calidad técnica del texto, integrando estos testimonios en un corpus de gran valor para la investigación de la historia de la educación.

La convocatoria, que se abrió oficialmente el 1 de marzo, admite textos escritos en español, portugués y cualquier lengua cooficial de la península ibérica, incluyendo el mirandés.

Como incentivo a la participación, se han establecido tres premios económicos de 1.000, 500 y 250 euros para los mejores relatos. Además, todos los trabajos presentados serán publicados en un libro con doble formato, tanto físico como digital, para asegurar su difusión y permanencia en el tiempo.

Las personas interesadas en participar pueden encontrar toda la información detallada en la web oficial de la Casa del Maestro-Museo Antonio Álvarez de Ceadea o contactar directamente con la organización a través del correo observatoriosocial@usal.es.

Con esta tercera edición, el proyecto consolida su alcance nacional e internacional, uniendo a las comarcas de Aliste y la Terra de Miranda en un esfuerzo común por visibilizar los valores específicos y la función social de la escuela rural.