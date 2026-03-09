Narrar enamora: dos semanas de festival internacional de oralidad con 17 rutas literarias por la provincia de Zamora

Zamora acogerá del 10 al 26 de marzo la IV edición de Narrar enamora, un festival internacional de oralidad que en esta ocasión reúne a 11 narradores de prestigio nacional e internacional.

El certamen expande este año su radio de acción a la provincia con la realización de 17 rutas literarias que visitarán diversos Institutos de Educación Secundaria y centros como la residencia Virgen del Canto de Toro, la Fundación Personas Aprosub y la asociación Aratoy.

La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, ha reivindicado la narración como la forma más primaria de literatura, capaz de transmitir valores, conocimientos y la identidad de los pueblos.

Por su parte, la organización destaca la importancia de recuperar el lenguaje simbólico de los cuentos tradicionales frente a la visión puramente realista de la actualidad. Para ello, el festival cuenta con el respaldo de instituciones como la Diputación Provincial, el Teatro Principal, el Museo Etnográfico y el Instituto de la Lengua de Castilla y León.

La programación central en el Teatro Principal arrancará con fuerza el sábado 14 de la mano de la narradora argentina Victoria Siedlecki.

La jornada se ha estructurado para llegar a todos los públicos, comenzando a las 12:00 horas con una sesión para bebés, continuando a las 18:00 horas para el público familiar y finalizando a las 20:30 horas con una propuesta específica para adultos.

A partir de esa fecha, se sucederán talleres y maratones de cuentos que mantendrán viva la tradición oral durante dos semanas.

El broche final a esta cuarta edición, organizada por Charo Jaular, lo pondrá el reconocido Quico Cadaval el domingo 22, quien dirigirá un taller de formación técnica destinado a personas ya iniciadas en el arte de narrar.

Con esta completa agenda, Zamora refuerza su compromiso con la cultura oral, ofreciendo espacios de encuentro y aprendizaje que ponen en valor la capacidad de las historias para cautivar a personas de todas las edades.