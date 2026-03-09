Martin Solhaug se lleva el Gran Premio Muelas del Pan tras un final explosivo en la subida final. Eriz Fraile. Prensa Club Ciclista Cadalsa.

El ciclista noruego Martin Solhaug Hansen, del Equipo Cortizo, se proclamó vencedor del II Gran Premio Muelas del Pan – Caja Rural – Diputación de Zamora tras culminar con éxito una escapada decisiva en los últimos kilómetros de carrera.

El corredor fue el más fuerte en el esprint final en la localidad de Muelas del Pan, por delante de Daniil Kazakov (Technosylva Rower Bembibre) y Gabriel Ibáñez (Smartlog Nest), que completaron el podio.

La prueba reunió este domingo a algunos de los mejores corredores élite y sub-23 del panorama nacional, en una cita organizada por el Club Ciclista Cadalsa que buscaba sucesor para Pedri Crause, ganador de la edición de 2025.

Finalmente, Solhaug Hansen se mostró como el ciclista más fuerte en un recorrido exigente y que volvió a ofrecer espectáculo en las carreteras de la provincia de Zamora.

Etapa de la carrera. Eriz Fraile. Prensa Club Ciclista Cadalsa.

La carrera arrancó desde la Plaza de la Marina de Zamora, junto a la sede de Caja Rural de Zamora, y recorrió diferentes localidades de la provincia a lo largo de 165 kilómetros.

El trazado presentaba novedades respecto a la edición anterior, especialmente en su primera mitad, aunque mantuvo el tramo decisivo con el encadenado de los puertos de Villadepera y Villalcampo, que volvió a ser determinante.

Durante gran parte de la jornada el pelotón mantuvo un fuerte control de la carrera, neutralizando los numerosos intentos de fuga que se sucedieron desde los primeros kilómetros.

A falta de 55 kilómetros para la meta, el ataque de Víctor García (El Bicho – Plataforma Central Iberum) y Mario Fernández (Torres – Sobato) provocó una reacción en cadena que terminó formando un grupo cabecero de unos veinte corredores.

La carrera se decidió finalmente en el último tramo. En la subida a Villalcampo, a menos de diez kilómetros de la llegada, Solhaug Hansen lanzó un ataque definitivo al que respondieron Kazakov e Ibáñez.

Los tres lograron abrir hueco respecto al grupo perseguidor y se jugaron la victoria en el repecho final de Muelas del Pan.

En los metros finales, el ciclista del Equipo Cortizo demostró su potencia para imponerse en el esprint y levantar los brazos como vencedor de la segunda edición de la prueba.

Premios y reconocimientos

Además del triunfo de Solhaug Hansen y el podio completado por Kazakov e Ibáñez, la organización otorgó otros reconocimientos destacados.

El corredor Marc Dols (Illes Balears – Arabay) se llevó los premios de rey de la montaña y metas volantes, mientras que Asier Pablo González (ODL Team Lasal Cocinas) fue distinguido como mejor ciclista castellanoleonés.

El galardón al mejor equipo fue para el conjunto Smartlog Nest.

La prueba contó con el impulso y la colaboración del Ayuntamiento de Muelas del Pan, la Diputación de Zamora, Caja Rural de Zamora y Mercedes-Benz Adarsa Zamora, respaldando esta competición que recorre estas carreteras de la provincia y reúne cada año a algunos de los mejores ciclistas de la categoría élite y sub-23.