El bello gesto de Daniel: un homenaje a Javier, prematuramente fallecido, que emocionó al Papa

Imagen de Daniel con el Papa. Fotografía: Diócesis de Zamora.

La Diócesis de Zamora ha ensalzado y recordado el bello gesto del joven zamorano Daniel del Castillo que vivió un momento inolvidable al encontrarse con el Papa León XIV.

Y es que Daniel, durante una audiencia pública, entregó al Santo Padre un recuerdo de su amigo Javier Prieto, el joven sacerdote que tristemente falleció, de forma prematura, dos meses después de su ordenación.

El Papa recibió el gesto con profunda emoción y mostró cercanía y atención para compartir unos instantes de verdadera humanidad con Daniel.

Un pequeño gesto y un bello acto que recordaba la memoria y el cariño por quienes nos dejan de forma prematura.

La Diócesis de Zamora ha indicado que estas personas “permanecen vivos en la fe y en la iglesia”.