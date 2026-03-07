Agente mujer de Policía Municipal de Zamora

Zamora

Una colisión entre tres vehículos deja varios heridos, entre ellos una niña de 11 años en Zamora

Hasta el lugar ha acudido la Policía Local de Zamora, la Policía Nacional y efectivos de Sacyl.

El Servicio de Emergencias 112 ha informado, en la mañana de este sábado, 7 de marzo, de una colisión entre tres vehículos que se ha producido en la calle Ferrocarril de Zamora, como han apuntado las mismas fuentes.

Todo en un suceso que ha tenido lugar a las 10:06 horas de la mañana y donde se ha solicitado asistencia para atender a una mujer de 44 años y a una niña de 11 que han resultado heridas.

Ambulancia de Sacyl

Se ha dado aviso a la Policía Local de Zamora, a la Policía Nacional y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia hasta el lugar del siniestro.