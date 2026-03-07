Una colisión entre tres vehículos deja varios heridos, entre ellos una niña de 11 años en Zamora
Hasta el lugar ha acudido la Policía Local de Zamora, la Policía Nacional y efectivos de Sacyl.
Más información sobre sucesos: Muere una joven de 20 años y hay tres heridos más tras chocar contra un muro en un accidente fatal en Segovia
El Servicio de Emergencias 112 ha informado, en la mañana de este sábado, 7 de marzo, de una colisión entre tres vehículos que se ha producido en la calle Ferrocarril de Zamora, como han apuntado las mismas fuentes.
Todo en un suceso que ha tenido lugar a las 10:06 horas de la mañana y donde se ha solicitado asistencia para atender a una mujer de 44 años y a una niña de 11 que han resultado heridas.
Se ha dado aviso a la Policía Local de Zamora, a la Policía Nacional y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia hasta el lugar del siniestro.