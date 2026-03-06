Nuevos cortes de tráfico en Zamora: estas son las calles afectadas por obras desde el 9 de marzo

Una de las calles afectadas por obras desde el 9 de marzo. Google Maps.

El Ayuntamiento de Zamora ha informado de varios cortes de tráfico previstos para los próximos días debido a trabajos de urbanización y obras en la red de saneamiento en distintos puntos de la ciudad.

La Policía Local comunica que la calle Puerta del Obispo permanecerá cerrada al tráfico rodado desde el lunes 9 hasta el jueves 12 de marzo.

El corte se debe a los trabajos de urbanización que se están llevando a cabo en el entorno sur de la Catedral, una actuación que forma parte de las mejoras en esta zona histórica de la ciudad.

También se producirán restricciones en la avenida Reyes Católicos a causa de obras de reparación en los pozos de registro de la red de saneamiento. En este caso, el corte afectará al tramo comprendido entre las calles Rodrigo de Triana y Núñez de Balboa.

Según la información facilitada por la Policía Local, el tráfico quedará interrumpido desde las 8.00 horas del lunes 9 de marzo hasta las 8.00 horas del martes 10.

Para facilitar la circulación durante este periodo, la calle Hermanos Pinzón, entre Núñez de Balboa y Colón, pasará a tener doble sentido de circulación de forma provisional.

Desde el Ayuntamiento recomiendan a los conductores planificar itinerarios alternativos y extremar la precaución en las zonas afectadas por estas actuaciones mientras duren las obras.