El ciclismo de alto nivel regresa a Zamora con el II Gran Premio Muelas del Pan: 165 kms y un final explosivo

La localidad zamorana de Muelas del Pan volverá a acoger una de las citas destacadas del calendario ciclista nacional con la celebración del II Gran Premio Muelas del Pan – Caja Rural – Diputación de Zamora 2026, una prueba de 165 kilómetros que recorrerá distintos municipios de la provincia antes de resolverse en el exigente repecho final de la localidad sayaguesa.

La carrera arrancará en la Plaza de la Marina de la capital, junto a la sede de Caja Rural de Zamora de Santa Clara. Allí, el pelotón se adentrará en un recorrido renovado respecto al del pasado año, especialmente en su primera mitad.

El trazado mantiene lo decisivo con el encadenado de subidas a Villadepera y Villalcampo, considerado uno de los puntos más duros y espectaculares de la prueba.

Un recorrido exigente por Sayago

Tras la salida en Zamora, los ciclistas abandonarán la ciudad por la conocida como 'carretera de los infiernos', un terreno propicio para que se forme la escapada del día.

El primer paso por Muelas del Pan llegará en el kilómetro 25, tras el que se disputará la meta volante en Ricobayo.

La etapa se dirigirá hacia Carbajosa de Sayago para afrontar la primera ascensión de entidad, el alto de Villadepera, en segunda categoría, antes de atravesar carreteras estrechas y exigentes por localidades como Abelón y Gáname hasta alcanzar la meta volante de Bermillo de Sayago.

Desde allí la carrera regresará hacia Muelas del Pan, pasando por el Poblado del Esla (tercera categoría) y ascendiendo nuevamente el alto de Villalcampo, antes de iniciar el bucle final de algo más de 50 kilómetros.

Uno de los puntos más espectaculares del recorrido será el paso por el emblemático Puente de Requejo, tras cuyo descenso comenzará la dura subida a Villadepera que, en esta edición, se enlazará directamente con la de Villalcampo.

Este doble esfuerzo podría volver a ser decisivo para seleccionar al ganador antes de afrontar el último repecho de tercera categoría en Muelas del Pan.

La carrera contará con la participación de numerosos equipos del pelotón amateur nacional, entre ellos filiales de estructuras profesionales como el Caja Rural ALEA, vinculado a Caja Rural–Seguros RGA; el Equipo Cortizo, asociado a Burgos BH; y el Equipo Finisher, cantera del Equipo Kern Pharma.

Entre los favoritos destacan corredores como el vigente ganador de la prueba Pedri Crause, su compañero Diego Gutiérrez, Diego Ruiz de Arcaute (Smartlog Nest), José Ramón Jiménez (Extremadura-Pebetero), Martin Solhaug y Maksym Bilyi (Equipo Cortizo).

Además de nombres como Albert Roca (Caja Rural ALEA), Rubén Sánchez (Supermercados Froiz), Marc Dols (Illes Balears Arabay) o Raúl Martín (Equipo Finisher).

El hecho de que la prueba se dispute justo un día después de la carrera de Padrón perteneciente a la Copa de España de Ciclismo Élite y Sub‑23 permitirá reunir en Zamora a un pelotón de gran nivel competitivo, con corredores completos capaces de rendir tanto en la montaña como en finales explosivos.

Con este recorrido exigente y un plantel de equipos de primer nivel, el II Gran Premio Muelas del Pan promete volver a ofrecer una jornada de ciclismo espectacular en las carreteras zamoranas.