Un 'chiringuito feminista' y formación contra la violencia de género: las iniciativas del 8M del Ayuntamiento de Zamora

Mesa redonda en las jornadas de formación contra la violencia de género del Ayuntamiento de Zamora. Ayuntamiento de Zamora.

El Ayuntamiento de Zamora vuelve a mostrar su compromiso feminista con las diferentes actividades programadas con motivo del Día Internacional de la Mujer con una jornada de formación de profesionales y una campaña de comunicación; el 'Chiringuito feminista', destinado a visibilizar la necesidad de las políticas de igualdad.

Cerca de 75 profesionales de Servicios Sociales y del tercer sector han participado en la jornada formativa sobre Servicios Sociales, Políticas de Igualdad y Violencia de Género, impulsada por el 'Movimiento Feminista Libres e Iguales' con el apoyo del consistorio y del Ministerio de Igualdad a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Durante la inauguración, la concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Auxiliadora Fernández, destacó la importancia de la formación continua de los profesionales que trabajan en este ámbito para mejorar la atención y la prevención de situaciones de violencia machista.

La jornada contó con la participación de expertos de referencia como Soledad Murillo, exsecretaria de Estado de Igualdad; Carmen Delgado, catedrática de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca; y Jorge Freudhental, coordinador de un programa terapéutico de intervención con hombres en casos de violencia de género.

Tras las ponencias, el encuentro concluyó con una mesa redonda coordinada por el jefe de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Óscar Alonso.

Durante las sesiones se abordaron cuestiones como la prostitución, la aplicación de las políticas de igualdad, las relaciones intergénero o el trabajo necesario con los hombres para erradicar la violencia de género, insistiendo en que estas cuestiones deben trabajarse de forma constante y no solo en fechas señaladas.

Un 'chiringuito feminista' como campaña de concienciación

La concejalía de Igualdad con motivo del 8M, también, ha lanzado una campaña de comunicación que utiliza el concepto de un simbólico 'chiringuito feminista' situado en la plaza de Castilla y León como recurso creativo para reivindicar la necesidad de las políticas de igualdad.

La iniciativa presenta este espacio ficticio como un lugar de encuentro con un mensaje claro: "permanecerá abierto mientras exista el machismo".

A través de esta propuesta simbólica, el Ayuntamiento pretende llamar la atención sobre las desigualdades que todavía persisten entre hombres y mujeres.

Imagen del 'Chiringuito feminista' en la Plaza de Castilla y León. Ayuntamiento de Zamora.

La campaña utiliza mensajes que invitan a la reflexión sobre cuestiones como la mayor presencia de mujeres en las listas del paro, las dificultades para acceder a puestos directivos o la realidad de miles de mujeres en situación de prostitución.

Además de plantear debates sobre roles sociales vinculados a los cuidados o las tradiciones.

El uso del término 'chiringuito' se plantea además como una respuesta irónica a determinados discursos políticos que utilizan esa palabra para desacreditar las iniciativas feministas.

Recordando que las políticas de igualdad tienen como objetivo prevenir la violencia, apoyar a las víctimas y promover oportunidades para las mujeres.

Según explicó la concejala Auxiliadora Fernández, el objetivo es mantener el debate sobre la igualdad activo en el espacio público mediante campañas creativas capaces de conectar con la ciudadanía.

Esta estrategia de comunicación municipal ha logrado en los últimos años repercusión en medios nacionales e internacionales y diversos premios de diseño y publicidad, situando a Zamora como un referente en la promoción de políticas de igualdad a través de la creatividad.

El Ayuntamiento busca combinar formación, reflexión social y comunicación pública para continuar avanzando en la lucha contra la desigualdad y la violencia de género.