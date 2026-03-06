Adiós al agua turbia en cuatro pueblos de la provincia de Zamora

La Diputación Provincial de Zamora se ha comprometido a colaborar en la modernización de las plantas potabilizadoras de los ayuntamientos de Fermoselle, Villalcampo, Palacios del Pan y San Pedro de la Nave-Almendra para evitar futuros problemas de turbidez en el agua, como los que han afectado a las poblaciones situadas en estos municipios provocados por la lluvia que ha caído de manera persistente en las últimas semanas.

La compañía Iberdrola, como gestora de los embalses donde captan el agua estos ayuntamientos, va a colaborar con una cantidad económica. El 90% de la cantidad restante lo aportará la Diputación con una subvención directa a los ayuntamientos y el otro 10%, los propios ayuntamientos, que también se comprometen a ocuparse del mantenimiento constante y control posterior de las plantas.

Así lo ha manifestado el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, tras la reunión que ha mantenido esta mañana con el representante institucional de Iberdrola, Miguel Calvo, los técnicos de Medio Ambiente de la Diputación y los alcaldes de los municipios afectados: José Manuel Pilo Vicente, de Fermoselle; Miguel Ángel Martín, de Villalcampo; Lidia de los Ángeles Pechero, de Palacios del Pan; y Braulio Prieto Macías, de San Pedro de la Nave-Almendra.

Además, para acelerar los trámites, la Diputación entregará a los ayuntamientos un documento técnico para que puedan licitar las obras de modernización de manera inmediata.

Con esta medida, la idea es solventar de manera definitiva el problema que está detrás de la turbidez del agua, por encima del 0,5 o el 0,6, que hacen que no sea apta para el consumo: la antigüedad de las plantas, que en algunos casos tienen una vida útil de 30 años y un mantenimiento posterior por parte de los consistorios que no siempre ha sido el mejor.

El presidente explicó que esto no ocurre en casos de plantas más modernas. «En los convenios, cuando entregamos una planta, va firmado el compromiso de los ayuntamientos de llevar un mantenimiento, un control... Las nuevas plantas están automatizadas, y no se encuentran con este problema», dijo, en referencia a los que sí se encuentran en los municipios afectados, que no están automatizadas.

Faúndez explicó que, cuando llueve mucho en poco tiempo, como ha sido el caso, se producen esos escenarios de turbidez, ante los que la Diputación tuvo que colaborar y «socorrer» a las poblaciones afectadas con el suministro de agua embotellada.

Tras esta medida coyuntural, quedaba hacer un diagnóstico del problema e implementar soluciones a más largo plazo. Ya han hecho un diagnóstico de la planta de Fermoselle, cuya renovación exigirá una inversión de 60.000 euros. El lunes o el martes contarán con los diagnósticos de las plantas de Villalcampo y de su anejo Carbajosa, y ya sólo quedarían pendientes las de Palacios y San Pedro de la Nave-Almendra.

Por su parte, José Manuel Pilo agradeció la colaboración y valoró el contacto permanente que ha mantenido con los responsables de la Diputación desde que, a mediados de febrero, se detectaron los primeros problemas de turbidez del agua en Fermoselle. También informó de que ya se han llevado a cabo labores de limpieza de los depósitos y de las redes de abastecimiento.