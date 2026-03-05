La FP zamorana se moderniza: el IES Río Duero suma tecnología puntera con apoyo de Renault

Alumnos de FP practicando con un coche en el IES Río Duero. Instituto Río Duero.

El IES Río Duero ha reforzado su dotación tecnológica en el área de Automoción gracias a la colaboración de la Fundación Renault, consolidando su posición como referente en Formación Profesional en la provincia de Zamora.

El centro educativo ha incorporado a sus talleres un vehículo de última generación, cedido por la marca automovilística tras su participación en competiciones nacionales de FP como SpainSkills.

Este automóvil fue utilizado como base en las pruebas técnicas del certamen y ahora pasa a formar parte de los recursos formativos del instituto.

El alumnado podrá realizar prácticas reales con tecnología puntera del sector, incluyendo motores híbridos, sistemas inteligentes de asistencia a la conducción y los avances más recientes en seguridad y confort.

Una formación que permitirá a los estudiantes familiarizarse con herramientas y sistemas que ya son habituales en el mercado laboral.

Educación con las demandas de la industria

Desde el Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos del IES Río Duero han destacado el compromiso de la Fundación Renault con la enseñanza pública.

Subrayando que esta alianza no solo mejora la dotación material del centro, sino que garantiza que los contenidos formativos estén alineados con las necesidades actuales de la industria automotriz.

El instituto zamorano ha venido participando activamente en certámenes tecnológicos de ámbito nacional, lo que ha fortalecido sus vínculos con empresas del sector y ha facilitado este tipo de colaboraciones estratégicas.

El IES Río Duero reafirma su apuesta por una Formación Profesional moderna, conectada con la realidad empresarial y orientada a mejorar la empleabilidad de sus estudiantes en un sector en constante evolución tecnológica.