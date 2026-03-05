Caja Rural de Zamora afianza su expansión en Madrid con la apertura de una nueva oficina en el corazón de Chamberí

Caja Rural de Zamora amplía su huella en Madrid y afianza su estrategia de expansión Caja Rural de Zamora.

La Caja Rural de Zamora ha reforzado su presencia en Madrid con la apertura de una nueva oficina, ubicada en la calle Santa Engracia, número 99. Con este nuevo punto de atención la entidad eleva a cuatro sus sucursales en la capital del Reino y consolida su estrategia de crecimiento en el principal foco del mercado financiero de este país.

La inauguración se enmarca en el modelo de banca cercana que caracteriza a la cooperativa zamorana, con el objetivo de ofrecer servicio personalizado tanto a particulares como a empresas e instituciones madrileñas, manteniendo su filosofía de banca local y cooperativa.

Al acto de apertura han asistido el director general de la entidad, Cipriano García Rodríguez; la directora de la oficina, Berta Martínez Rodríguez; y los profesionales Moisés Pérez Abruña y Raúl Tadeo García Calleja, que integran el equipo del nuevo punto de atención.

Crecimiento sostenido y cooperativo

Caja Rural de Zamora amplía su red, con esta apertura, hasta los 115 puntos de atención al cliente distribuidos en cinco provincias: 68 en Zamora, 25 en León, 16 en Valladolid, 2 en Ourense y 4 en Madrid. La entidad cuenta actualmente con una plantilla de 380 profesionales.

El perfil de su equipo refleja, según los datos facilitados por la entidad, una edad media cercana a los 40 años, con un 49,21% de mujeres en la plantilla y un 84,74% de empleados con titulación media o superior.

Imagen de la oficina por dentro. Caja Rural de Zamora.

Desde la entidad subrayan que este crecimiento sostenido se apoya en la confianza de socios y clientes, así como en un modelo de banca participativa basado en la cercanía, la estabilidad y el acompañamiento en proyectos personales y profesionales.

La apertura de la oficina del barrio de Chamberí de Madrid refuerza la apuesta de Caja Rural de Zamora por ampliar su ámbito de influencia sin renunciar a su identidad cooperativa y a un modelo centrado en la relación directa con el cliente y el conocimiento del entorno.