Adiós al mal estado de la carretera entre Río Negro y Escuredo: la Diputación adjudica las obras por 1,26 M€

La Diputación de Zamora adjudica por 1,26 millones las obras de la carretera de acceso a Escuredo. Prensa Diputación de Zamora.

La Diputación Provincial de Zamora ha adjudicado las obras de acondicionamiento y refuerzo de la carretera de acceso a Escuredo por un importe de 1.260.419,57 euros, lo que supone una baja del 3,07% respecto al presupuesto de licitación, fijado inicialmente en 1.300.340 euros.

La actuación ha sido adjudicada a la empresa Obras, Pavimentos e Instalaciones Industriales S.L. y se financiará íntegramente con cargo al superávit presupuestario de 2024.

Incluida en el Plan Extraordinario de Inversiones 2025-2027 de la institución provincial y se sufragará con Fondos Propios 2023.

El proyecto contempla el acondicionamiento de la carretera ZA-P-2665, en el tramo comprendido entre el río Negro (p.k. 12+500) y el desvío a Escuredo (p.k. 15+300), con una longitud aproximada de tres kilómetros.

Esta vía tiene su origen en El Puente de Sanabria, atraviesa localidades como Valdespino, Rozas y Doney de la Requejada y finaliza en el límite provincial con León.

Se actuará también, en la carretera ZA-L-2683, que constituye el acceso directo a Escuredo, con una longitud de aproximadamente 1,8 kilómetros.

Firme envejecido y problemas de drenaje

Ambos tramos presentan un firme muy deteriorado y envejecido, con zonas especialmente dañadas y una señalización escasa, tanto vertical como horizontal.

En el caso de la ZA-P-2665, el ancho de la calzada oscila entre los 3,8 y 4,5 metros y el drenaje longitudinal se encuentra en mal estado, afectado por la falta de obras de drenaje transversal y por la acumulación de grandes caudales de agua, lo que ha provocado procesos de erosión en las cunetas.

Por su parte, la ZA-L-2683 tiene una anchura de entre 3,6 y 4,4 metros y también presenta deficiencias estructurales en el firme.

El proyecto aprobado incluye la renovación del firme, la mejora de la capacidad portante de la carretera, el refuerzo de la seguridad vial y la adecuación de la señalización, con el objetivo de garantizar un acceso más seguro a Escuredo, localidad perteneciente al municipio de Rosinos de la Requejada.

El anuncio y los pliegos de la adjudicación serán publicados en el Perfil del Contratante de la Diputación de Zamora, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La Diputación reafirma su compromiso con la mejora de la red viaria provincial y con el refuerzo de la cohesión territorial en las comarcas rurales.