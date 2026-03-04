La Guardia Civil halla en un riachuelo de Corrales del Vino a un salmantino que llevaba días desaparecido

La Guardia Civil halla oculto en un riachuelo de Corrales del Vino al desaparecido salmantino tras huir campo a través. Guardia Civil.

La Guardia Civil localiza al salmantino desaparecido buscado por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), tras un operativo desarrollado en la localidad zamorana de Corrales del Vino.

En los últimos días se tenía constancia de que el hombre podía encontrarse por la zona después de que varios vecinos comunicaran haberlo visto en las inmediaciones del municipio, según el propio Instituto Armado.

En la tarde de ayer, una vez avistado, el desaparecido huyó de los agentes que integraban el dispositivo. Durante el operativo, los guardias civiles localizaron una caseta situada a unos 500 metros del casco urbano donde guardaba enseres personales y comida.

La Guardia Civil localiza al salmantino buscado por el CNDES.

Tras percatarse de la presencia policial, el hombre emprendió la huida campo a través y se escondió entre la maleza de un riachuelo, en una zona de difícil acceso.

La intervención del equipo 'Pegaso' de la Guardia Civil y el uso de un dron equipado con cámara térmica resultaron determinantes para su localización. Varias patrullas de la Comandancia de Zamora participaron en la búsqueda, que se prolongó durante horas.

Pasadas las 22.00 horas, el teniente jefe del dispositivo comunicó que habían logrado interceptar a la persona buscada en el interior del riachuelo donde se había cobijado.

Tras ser localizado, fue trasladado en primer lugar al centro de salud de Corrales del Vino para una valoración médica y, posteriormente, derivado al Hospital Virgen de la Concha, donde quedó ingresado en el área de Psiquiatría del complejo hospitalario zamorano, en el Hospital Provincial.

La actuación permitió localizar con vida al desaparecido y poner fin al operativo de búsqueda.