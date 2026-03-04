Éxito de participación en la Jornada de Puertas Abiertas de UNED Zamora en el Ramos Carrión. UNED Zamora.

Más de 250 personas han participado este martes en la Jornada de Puertas Abiertas 'Open day' organizada por UNED Zamora en las salas polivalentes del Teatro Ramos Carrión, en una mañana dedicada a la información académica y la orientación universitaria.

El encuentro, celebrado en horario de 10:00 a 14:00 horas, reunió a estudiantes de Bachillerato, público general y tutores del centro, interesados en conocer de primera mano la oferta formativa y el modelo educativo de la UNED, universidad pública caracterizada por su metodología semipresencial y su flexibilidad.

Durante la jornada, las distintas facultades estuvieron representadas por tutores, alumnos y miembros de sus equipos decanales, que expusieron los grados disponibles, sus salidas profesionales y las ventajas de cursar estudios en la institución.

Participaron representantes de las Facultades de Ciencias, Filosofía, Ciencias Políticas y Sociología, Derecho, Psicología, Geografía e Historia, Educación, Económicas y Empresariales, Filología y la ETSI Informática, además de varios decanos y vicedecanos que aportaron una visión académica y estratégica de cada titulación.

Uno de los momentos más valorados fue la intervención de estudiantes del centro, quienes compartieron sus experiencias personales y resolvieron dudas de los futuros universitarios, ofreciendo un mensaje cercano y motivador sobre el sistema de estudio.

La mañana tuvo también un componente lúdico con la actuación musical de Miguel Álvarez Inadaptado, que contribuyó a crear un ambiente dinámico y participativo entre los asistentes.

El director del centro, Antonio Rodríguez, agradeció la alta participación y animó a los presentes a formar parte de la comunidad universitaria de UNED Zamora. UNED Zamora.

El director del centro, Antonio Rodríguez, fue el encargado de clausurar el acto, agradeciendo la alta participación y animando a los presentes a formar parte de la comunidad universitaria de UNED Zamora.

La Jornada de Puertas Abiertas se consolida así como una cita clave en la orientación académica de los jóvenes zamoranos y de provincias adyacentes, reforzando el compromiso del centro con la cercanía y la excelencia educativa.