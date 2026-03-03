'Uva de El Verdejo', la galga que ha llevado el nombre de Zamora a lo más alto, recibe el homenaje de la Diputación. Prensa Diputación de Zamora.

La Diputación de Zamora ha distinguido este lunes a los propietarios de 'Uva de El Verdejo', la galga de Fuentesaúco que se proclamó subcampeona de España en el Campeonato Nacional de Galgos 2026, cuya final se celebró el pasado 21 de febrero en Nava del Rey (Valladolid).

El diputado de Juventud y Deportes, Juan del Canto Sevillano, recibió en la Sala de Prensa de la institución provincial a Daniel Hernández García, propietario del ejemplar junto a su hermano Ricardo que no pudo estar en el acto.

Del Canto hizo entrega de una placa conmemorativa en reconocimiento a su "brillante participación" y por contribuir a que "la afición por este deporte siga viva".

En el acto también participaron Valentín Justo Canario y Óscar Marcos Juanes, representante del CD Ibérico, al que pertenece la galga y sus propietarios. La protagonista de la jornada, 'Uva de El Verdejo', también estuvo presente en el homenaje.

Galga 'Uva del Verdejo'

La placa entregada alude a su destacada actuación en el Campeonato de España de Galgos, donde alcanzó la fase final y entró "en la historia de nuestra afición".

Juan del Canto destacó especialmente el mérito deportivo del animal, ya que no solo ha logrado el subcampeonato de España en la modalidad de Campo, sino también en Regates, en el Hipódromo de Dos Hermanas, una doble hazaña poco habitual en el mundo galguero.

"Agradecer el trabajo bien hecho y el poder disfrutar de que un galgo de nuestra provincia esté en un campeonato tan importante, llevando el nombre de Fuentesaúco y Zamora a toda España, y ayudando a que la afición siga viva", señaló el diputado durante la entrega de la placa y una manteleta institucional.

Daniel Hernández agradeció el reconocimiento dentro del "mundo galguero" y expresó el orgullo que supone representar a Zamora y a su localidad, Fuentesaúco, en competiciones de ámbito nacional.

El propietario aseguró que el objetivo es seguir trabajando para intentar alcanzar el primer puesto en próximas ediciones.

En cuanto al futuro de la galga, de dos años y medio, sus dueños han señalado que, por el momento, priorizarán su recuperación física tras la exigencia de ambos campeonatos.

Tienen previsto que se convierta en madre reproductora y descartan su venta, dado el apego y el valor sentimental que representa para la familia.

Óscar Marcos Juanes, en nombre del club, agradeció a los hermanos Hernández haber llevado "el nombre de Fuentesaúco y Zamora por toda España" y les animó a seguir trabajando para alcanzar el campeonato en el futuro.