La Feria del Stock 2026 llega a Zamora con oportunidades únicas, vehículos de ocasión y hasta 1.250 € en vales

La Feria del Stock regresa a IFEZA con descuentos, vehículos y 1.250 euros en vales.

La sede de Federación de Asociaciones Zamoranas de Empresarios de Comercio (AZECO) ha acogido la presentación oficial de la 19ª Feria del Stock Oportunidades – Comercio de Zamora, una cita ya consolidada en el calendario comercial de la ciudad que se celebrará los días 7 y 8 de marzo en el Recinto de la Institución Ferial de la Provincia de Zamora (IFEZA).

En la rueda de prensa han participado el presidente de AZECO, Ruperto Prieto; el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Zamora, David Gago; y el diputado de Desarrollo Económico de la Diputación de Zamora, Emilio Fernández, quienes han subrayado que esta campaña "vuelve con más fuerza que nunca" para impulsar el comercio local y dinamizar la economía zamorana.

La feria reunirá a numerosos establecimientos con importantes descuentos en moda, calzado, hogar y otros sectores, además de una feria específica de Vehículos de Ocasión. Como aliciente añadido, se sortearán 1.250 euros en vales descuento entre los asistentes.

Cartel de la Feria de Stock 2026.

El evento se desarrollará en horario ininterrumpido de 11:00 a 21:00 horas y contará con autobús gratuito cada media hora desde la Plaza de la Marina hasta el recinto ferial, con el objetivo de facilitar la asistencia del público.

Desde la organización destacan que la Feria del Stock no es solo una campaña comercial, sino una apuesta por el tejido empresarial, el mantenimiento del empleo y el consumo responsable en el entorno más cercano.

Bajo el lema "Ahora más que nunca, tu comercio", la iniciativa busca reforzar el compromiso de la ciudadanía con los negocios de proximidad y consolidar el mejor ambiente comercial de Zamora durante ese fin de semana.