Zamora rinde homenaje a sus mujeres con un mural reivindicativo por el 8M

Zamora rinde homenaje a sus mujeres con un mural reivindicativo en la calle Río Almucera con motivo del 8M.

Zamora cuenta ya con un nuevo mural para rendir homenaje a sus mujeres. La realización del mismo acaba de concluir en la calle Río Almucera, cuya intervención artística se enmarca dentro de las actividades conmemorativas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se celebra este domingo.

La obra ha sido realizada por la artista zamorana Laura Merayo, inspirándose en una ilustración previa de la también creadora Merce Rodríguez Fernández, dando lugar a una colaboración que combina sensibilidad artística, compromiso social y reivindicación histórica.

La iniciativa parte del colectivo Águedas de San José Obrero, cuya implicación ha sido clave para sacar adelante un proyecto nacido del tejido asociativo del barrio y concebido como un reconocimiento a las mujeres zamoranas y a su aportación en todos los ámbitos de la vida social.

El mural representa a mujeres en distintas facetas sociales, profesionales y vitales, reflejando la diversidad de roles que desempeñan y poniendo en valor su presencia y su contribución a lo largo del tiempo.

La composición simboliza la pluralidad, la fortaleza y la importancia de las mujeres en la construcción de la identidad colectiva de la ciudad.

El Ayuntamiento de Zamora avanza en su apuesta por un modelo de ciudad que reconoce el valor del asociacionismo, promueve la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y entiende el espacio público como un lugar de encuentro, expresión artística y memoria compartida.