Zamora busca adjudicatario para el bar-merendero de Los Tres Árboles: diez años y canon mínimo de 7.765 euros

Zamora busca adjudicatario para el Bar-Merendero de Los Tres Árboles. Ayuntamiento de Zamora.

El Ayuntamiento de Zamora ha sacado a licitación la concesión administrativa para la explotación y mantenimiento del Bar-Merendero situado en el Paseo de Los Tres Árboles, junto al Puente Nuevo.

El anuncio ha sido publicado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, y la concesión se establece por un periodo inicial de diez años, con posibilidad de prórroga expresa por otros diez años más, en periodos sucesivos de cinco años.

El procedimiento de adjudicación será mediante subasta, atendiendo como único criterio de selección el precio ofertado. El tipo de licitación mínimo se fija en 7.765,56 euros anuales (IVA excluido) por cada año de duración de la concesión.

Las ofertas deberán formularse por el tipo de licitación o al alza. Quedarán excluidas aquellas que no expresen una cifra concreta, no se ajusten al modelo de proposición establecido en el pliego o sean inferiores al canon mínimo fijado.

El plazo para la presentación de proposiciones será de 30 días a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el BOP, pudiendo presentarse en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cada licitador podrá presentar una única proposición, sin posibilidad de concurrir simultáneamente de forma individual y en unión temporal de empresas.

El Bar-Merendero es una edificación de una sola planta, construida en madera de pino de Soria, con una superficie construida de 81 metros cuadrados, a la que se suma un porche de 105 metros cuadrados.

La concesión incluye una zona exterior de 150 metros cuadrados situada frente al edificio, destinada a terraza de verano.

Bases

Las bases que regulan esta concesión podrán consultarse durante el plazo de presentación de ofertas en las oficinas municipales del Servicio de Patrimonio, ubicadas en la segunda planta del edificio de la calle Santa Ana 5, con vuelta a Ronda de San Torcuato, en horario de atención al público, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.

Para información de interesados, el Consistorio pone a su disposición el teléfono: 980548700 extensiones 330 a 334, el correo electrónico: patrimonio@zamora.es o consultar las bases directamente en la página web del Ayuntamiento de Zamora.

El Ayuntamiento busca garantizar la explotación y el mantenimiento de este establecimiento ubicado en una de las zonas de ocio y paseo más frecuentadas de la ciudad.