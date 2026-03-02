Vecinos de Los Bloques se movilizan para exigir una rotonda: “Prometen en campaña y luego se olvidan”

Imagen de la Carretera de la Aldehuela en el Barrio de Los Bloques de Zamora. Google Maps.

La Asociación de Vecinos de Los Bloques ha anunciado el inicio de una recogida de firmas en toda la ciudad para reclamar la construcción de una rotonda en la carretera de la Aldehuela, en la intersección con la Bajada de la Barriada de Asturias, una actuación que consideran "imprescindible" para la movilidad y la seguridad vial no solo del barrio, sino de toda Zamora.

Desde la directiva vecinal denuncian que llevan más de cuatro años solicitando este acceso sin obtener respuestas concretas por parte del Ayuntamiento y critican lo que califican como una discriminación histórica de los barrios frente al centro.

"En campaña algunos prometen y comparten las necesidades del barrio, pero cuando gobiernan se les olvida", señalan.

La asociación subraya que la ausencia de esta rotonda obliga a realizar recorridos innecesarios de hasta dos kilómetros, teniendo que llegar hasta IFEZA para poder regresar y acceder a la Barriada de Asturias.

Una situación que, aseguran, afecta a vecinos que se desplazan al hospital, al campus universitario, al CEI y a distintos puntos del barrio procedentes de la zona de la Horta, de otros municipios o del otro lado del río.

En este sentido, los vecinos consideran incoherente hablar de sostenibilidad, zonas sin humo o agendas europeas “si no se actúa para reducir trayectos innecesarios y ofrecer alternativas reales de acceso”.

A su juicio, la rotonda permitiría descongestionar el centro y mejorar la movilidad urbana de forma global.

La Asociación de Vecinos de Los Bloques afirma haber realizado las consultas previas necesarias antes de iniciar esta nueva campaña y se muestra "cansada de palabras vacías y promesas incumplidas".

Advierten de que, además de la recogida de firmas, impulsarán nuevas iniciativas de presión social y mediática, al considerar que el equipo de gobierno de Izquierda Unida "solo reacciona cuando hay presión en la calle".

Asimismo, cuestionan el destino de los recursos municipales, recordando que el alcalde ha reconocido públicamente la existencia de superávit y la ausencia de deuda.

"Dinero hay, pero no se destina a atender las necesidades del barrio", lamentan, asegurando que ni siquiera se han resuelto problemas menores pendientes desde hace tiempo.

Los vecinos temen que, una vez más, se prioricen actuaciones en el centro de la ciudad, como la construcción de otras rotondas en zonas próximas a dependencias municipales, relegando de nuevo el acceso a la Barriada de Asturias.

A lo largo de esta semana, las hojas de firmas se distribuirán en asociaciones vecinales y establecimientos colaboradores de toda la ciudad.

La directiva asegura contar ya con el apoyo de numerosos barrios y anima a los zamoranos a sumarse a una reivindicación que consideran justa y necesaria. "No pararemos hasta que el proyecto, el presupuesto y la licitación de la rotonda estén realmente sobre la mesa", concluyen.