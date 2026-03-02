Universidad pública, flexible y sin barreras: la UNED celebra mañana su jornada de puertas abiertas en Zamora
El 'Open Day' se desarrollará entre las 10:00 y las 14:00 horas, con mesas informativas de las distintas facultades en el hall principal y un completo programa de presentaciones y actividades en la Sala Ocellum, además de propuestas paralelas en la Sala Acemur.
El Centro Asociado de la UNED en Zamora celebrará mañana una nueva edición de su Jornada de Puertas Abiertas, una cita dirigida especialmente a futuros estudiantes y a cualquier persona interesada en conocer de primera mano la oferta académica y el modelo educativo de la universidad a distancia.
Bajo el lema "Estudia a tu ritmo, llega donde quieras", la jornada permitirá descubrir las posibilidades de formación que ofrece la UNED, caracterizadas por la flexibilidad, la conciliación con la vida laboral y personal y la calidad de la enseñanza pública.
Durante toda la mañana, el público podrá recorrer libremente las instalaciones y recibir información directa del profesorado y del personal del centro.
Programa de actividades:
Hall principal
10:00 – 14:00 h. | Visita libre
Mesas informativas de las diferentes facultades.
Sala Ocellum
10:00 – 10:15 h. | Facultad de Ciencias
10:20 – 10:35 h. | Facultad de Filosofía
10:40 – 10:55 h. | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
11:00 – 11:15 h. | Facultad de Derecho
11:20 – 11:35 h. | Facultad de Psicología
11:40 – 11:55 h. | Facultad de Geografía e Historia
12:00 – 12:30 h. | Actuación musical a cargo de Miguel Inadaptado
12:30 – 12:45 h. | Facultad de Educación
12:50 – 13:05 h. | Facultad de Económicas y Empresariales
13:10 – 13:25 h. | Facultad de Filología
13:30 – 13:45 h. | ETS de Ingeniería Informática
13:50 h. | Clausura del evento
Intervención de la Dirección del Centro UNED Zamora.
Con esta jornada, la UNED Zamora busca reforzar su papel como una opción universitaria accesible y de calidad, acercando su amplia oferta de grados y estudios a quienes desean iniciar o retomar su formación superior sin renunciar a otras responsabilidades personales o profesionales.