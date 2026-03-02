Universidad pública, flexible y sin barreras: la UNED celebra mañana su jornada de puertas abiertas en Zamora

Edificio del centro asociado de la UNED en Zamora.

El Centro Asociado de la UNED en Zamora celebrará mañana una nueva edición de su Jornada de Puertas Abiertas, una cita dirigida especialmente a futuros estudiantes y a cualquier persona interesada en conocer de primera mano la oferta académica y el modelo educativo de la universidad a distancia.

Bajo el lema "Estudia a tu ritmo, llega donde quieras", la jornada permitirá descubrir las posibilidades de formación que ofrece la UNED, caracterizadas por la flexibilidad, la conciliación con la vida laboral y personal y la calidad de la enseñanza pública.

Durante toda la mañana, el público podrá recorrer libremente las instalaciones y recibir información directa del profesorado y del personal del centro.

El 'Open Day' se desarrollará entre las 10:00 y las 14:00 horas, con mesas informativas de las distintas facultades en el hall principal y un completo programa de presentaciones y actividades en la Sala Ocellum, además de propuestas paralelas en la Sala Acemur.

Programa de actividades:



Hall principal

10:00 – 14:00 h. | Visita libre

Mesas informativas de las diferentes facultades.

Sala Ocellum

10:00 – 10:15 h. | Facultad de Ciencias

10:20 – 10:35 h. | Facultad de Filosofía

10:40 – 10:55 h. | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

11:00 – 11:15 h. | Facultad de Derecho

11:20 – 11:35 h. | Facultad de Psicología

11:40 – 11:55 h. | Facultad de Geografía e Historia

12:00 – 12:30 h. | Actuación musical a cargo de Miguel Inadaptado

12:30 – 12:45 h. | Facultad de Educación

12:50 – 13:05 h. | Facultad de Económicas y Empresariales

13:10 – 13:25 h. | Facultad de Filología

13:30 – 13:45 h. | ETS de Ingeniería Informática

13:50 h. | Clausura del evento

Intervención de la Dirección del Centro UNED Zamora.

Con esta jornada, la UNED Zamora busca reforzar su papel como una opción universitaria accesible y de calidad, acercando su amplia oferta de grados y estudios a quienes desean iniciar o retomar su formación superior sin renunciar a otras responsabilidades personales o profesionales.