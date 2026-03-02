Muere una mujer tras ser atropellada por un todoterreno en Mayalde

Una mujer de 76 años ha fallecido este lunes, 2 de marzo, tras ser atropellada por un todoterreno en el municipio de Mayalde (Zamora), según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León.

El incidente se ha producido en torno a las 18:09 horas en la calle Corrales, instante en el que se ha recibido una llamada solicitando asistencia sanitaria para la víctima que se encontraba inconsciente.

El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil de Tráfico y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil y un médico de guardia del centro de salud de Corrales del Vino.

Finalmente, los servicios sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida de esta mujer y han confirmado su fallecimiento en el lugar de los hechos.