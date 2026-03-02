Un micromecenazgo para recuperar el legado vacceo oculto bajo la ermita del Viso: objetivo 18.900 €

Hispania Nostra junto con el Centro de Estudios Vacceos, han puesto en marcha una campaña de micromecenazgo para financiar un proyecto de investigación arqueológica en el cerro de El Viso, en la comarca zamorana de la Tierra del Vino. El objetivo que se marcan es llegar hasta los 18.900 euros.

El objetivo pasa por garantizar la continuidad de las excavaciones y recuperar un enclave vinculado a la cultura vaccea de la Edad del Hierro, cuyos restos se conservan bajo los cimientos de la antigua ermita de la Virgen del Viso.

El proyecto, planteado con un horizonte inicial de cinco años entre 2026 y 2029, contempla quince días de excavación y tres meses adicionales de trabajo de laboratorio, estudio y publicación de resultados. La iniciativa parte del Centro de Estudios Vacceos Federico Wattenberg de la Universidad de Valladolid y de ACP, y está liderada por un equipo multidisciplinar de arqueólogos especializados en patrimonio vacceo.

La campaña fija en 18.900 euros la cuantía necesaria para garantizar el desarrollo básico de la intervención arqueológica, mientras que 38.800 euros permitirían alcanzar el escenario óptimo y ejecutar en su totalidad el programa científico previsto. Los fondos se destinarán a la contratación de personal investigador, la dotación de infraestructura de campo y la realización de dataciones por carbono 14, análisis paleomagnéticos y otros estudios técnicos especializados esenciales para asegurar el rigor de la investigación.

El cerro de El Viso culmina una secuencia histórica que se remonta a más de 2.500 años, cuando fue ocupado por comunidades vacceas en la cuenca del Duero. En su cima se erigió posteriormente la ermita de la Virgen del Viso, que mantiene viva su tradición como lugar de peregrinación cada lunes de Pentecostés, cuando vecinos de Bamba y localidades cercanas celebran la romería en honor a la patrona de la Tierra del Vino.

En 2025 se realizaron trabajos preliminares de prospección electromagnética y excavación de carácter voluntario. Los resultados confirmaron la alta potencialidad científica del enclave y evidenciaron la necesidad de una financiación estable que permita consolidar el programa de investigación, acometer dataciones especializadas y avanzar en el acondicionamiento del espacio para su futura puesta en valor.

En este escenario, Araceli Pereda, presidenta de Hispania Nostra, subraya que “esta campaña demuestra que la sociedad puede implicarse de forma directa en la protección de su patrimonio y convertirse en parte activa de su recuperación. El Viso es un ejemplo de cómo historia, identidad y territorio están profundamente conectados, y nuestro papel es canalizar ese compromiso colectivo”.

Por su parte, Carlos Sanz Mínguez, fundador y director del Centro de Estudios Vacceos Federico Wattenberg y profesor titular de Prehistoria de la Universidad de Valladolid, destaca que “El Viso ofrece una oportunidad excepcional para profundizar en el conocimiento de la cultura vaccea en la cuenca del Duero”.

La campaña estará activa entre el 17 de febrero y el 29 de marzo de 2026 a través de la plataforma de crowdfunding de Hispania Nostra, que desde 2014 ha canalizado más de un millón de euros para la recuperación de 61 bienes patrimoniales en riesgo en toda España.