El forestal fallecido en Mahide durante su jornada laboral estaba a punto de jubilarse y tenía relación con CC.OO.

El trabajador fallecido este domingo en Mahide (Zamora) mientras desempeñaba su jornada laboral estaba a punto de jubilarse y pertenecía a CC.OO., según ha señalado el sindicato en un comunicado difundido este lunes, 2 de marzo de 2026.

Desde CC.OO. Zamora han trasladado “nuestro más profundo pesar” por la muerte del empleado, adscrito al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, y han explicado que comenzó a encontrarse mal durante el trabajo. Tras la activación de los servicios de emergencia, “pese a la rápida intervención del 112, no se pudo hacer nada por salvar su vida”.

El aviso al 1-1-2 se recibió a las 11.39 horas, cuando un compañero alertó de que el trabajador se había sentido indispuesto y se había desplomado en una zona de difícil acceso del término municipal de Mahide. En el operativo participaron, entre otros recursos, el helicóptero de rescate de la Junta, un helicóptero medicalizado, Guardia Civil, Bomberos de Aliste y personal de Medio Ambiente, y finalmente se confirmó el fallecimiento en el lugar.

CC.OO. identifica al fallecido como J. A. B., “relacionado con CC.OO. de Zamora desde hace muchos años”, y precisa que tenía 66 años y que tenía previsto jubilarse en junio, “apenas 3 meses antes de cumplir los 67 años”. El sindicato ha trasladado “apoyo, solidaridad y afecto” a la familia, amistades y compañeros y compañeras de trabajo.

La organización recuerda también su trayectoria profesional vinculada a la extinción de incendios forestales como bombero forestal y sostiene que, con la aplicación de la nueva Ley de Bomberos Forestales, esta persona “podría haberse jubilado hace varios años”. El comunicado concluye con una reivindicación: “Porque el trabajo no puede costar la vida”.